Три "красные линии" на переговорах по Украине: Сибига прошелся по каждому пункту

Эти вопросы не подлежат обсуждению, говорит глава МИД

Красные линии Украины на переговорах — есть три принципиальных вопроса. Это непризнание оккупированных территорий, ни одна страна не имеет вето по выбору украинского народа, а также никаких ограничений обороноспособности.

Об этом в интервью заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, есть фундаментальные вещи, которые не обсуждаются, которые нельзя затрагивать.

"Я не люблю это определение. Есть вещи фундаментальные, которые не обсуждаются, нельзя затрагивать. Первое – это территориальная целостность и суверенитет Украины. Никогда Украина не признает оккупированных территорий.

Что касается второго пункта о "красных линиях Украины", то Сибига ответил, что ни одна страна не имеет вето на выбор украинского народа, на выбор Украины по участию в тех или иных союзах. Это Европейский союз или НАТО.

"Третье, не может быть никаких ограничений обороноспособности Украины, никаких ограничений по силе нашей армии, наших способностей", — сказал он.

Министр иностранных дел говорит, что это фундаментальные вещи, о которых знают наши партнеры. Сибига добавил, что Россия должна быть привлечена к ответственности.

"Это все элементы всеобъемлющего мира. И я напомню, они тоже были прописаны в нашей "формуле мира", они отражают те подходы, которые определяют нашу позицию на международной арене. Фундаментальные вещи, принципиальные для нас, – это "ничего об Украине без Украины", "ничего о Европе без Европы".

Что касается гарантий безопасности, Сибига говорит, что вступление Украины в НАТО не может быть снято с повестки дня. Это ведь первая позиция.

"Да, действительно, на сегодняшний день нет консенсуса среди наших партнеров относительно членства Украины в НАТО, но повторюсь, это зафиксировано в Конституции Украины, это стратегический выбор украинского народа, и наиболее действенной гарантией безопасности Украины является членство в НАТО", — отметил глава МИД.

Если говорить о других конкретных, действенных гарантиях безопасности, то это воздушное патрулирование, задействование воздушного флота, систем противовоздушной защиты наших союзников, сказал Сибига.

"Это, конечно, море. Это, безусловно, возможности, которые вытекают из привлечения флота в Черном море. Безусловно, это поддержка нашей оборонной индустрии. Мы должны становиться все более самодостаточными в оборонной отрасли. Мы должны усилить нашу позицию настолько, чтобы враг четко понимал последствия и цену возможных дальнейших провокаций, возможных дальнейших агрессий", — говорит министр.

Но топ-приоритет, как сказал глава МИДа, — это, конечно, системы противовоздушной защиты, наращивание наших способностей по дронам и, безусловно, это артиллерийские способности – это и снаряды, и артиллерия.

"То есть все эти приоритеты четко известны, мы работаем с партнерами и сосредотачиваемся на достижении конкретных результатов", — подытожил он.

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