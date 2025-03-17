Три "червоні лінії" на переговорах щодо України: Сибіга пройшовся по кожному пункту

Ці питання не підлягають обговоренню, каже глава МЗС

Червоні лінії України на переговорах — є три принципових питання. Це невизнання окупованих територій, жодна країна не має вето на вибір українського народу, а також жодних обмежень обороноздатності.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати.

"Я не люблю це визначення. Є речі фундаментальні, які не обговорюються, які не можна зачіпати. Перше – це територіальна цілісність і суверенітет України. Ніколи Україна не визнає окупованих територій.

Що стосується другого пункту про "червоні лінії України", то Сибіга відповів, що жодна країна не має вето на вибір українського народу, на вибір України щодо участі в тих чи інших союзах. Чи це Європейський союз, чи це НАТО.

"Третє, не може бути жодних обмежень обороноздатності України, жодних обмежень щодо сили нашої армії, наших спроможностей", — сказав він.

Міністр закордонних справ каже, що це фундаментальні речі, про які знають наші партнери. Сибіга додав, що Росія має бути притягнена до відповідальності.

"Це все елементи всеосяжного миру. І я нагадаю, вони теж були прописані у нашій "формулі миру", вони віддзеркалюють ті підходи, які визначають нашу позицію на міжнародній арені. Фундаментальні речі, принципові для нас, – це "нічого про Україну без України", "нічого про Європу без Європи". І ми тут теж маємо підтримку", — наголошує він.

Що стосується гарантій безпеки, то Сибіга каже, що вступ України в НАТО не може бути знято з порядку денного. Адже це перша позиція.

"Так, дійсно на сьогодні немає консенсусу серед наших партнерів щодо членства України в НАТО, але повторюся, це зафіксовано в Конституції України, це стратегічний вибір українського народу, і найбільш дієвою гарантією безпеки України є членство в НАТО", — зауважив глава МЗС.

Якщо говорити про інші конкретні, дієві безпекові гарантії, то це повітряне патрулювання, задіяння повітряного флоту, систем протиповітряного захисту наших союзників, сказав Сибіга.

"Це, звичайно, море. Це, безумовно, можливості, які випливають із залучення флоту в Чорному морі. Безумовно, це підтримка нашої оборонної індустрії. Ми повинні ставати все більш самодостатніми в оборонній галузі. Ми повинні посилити нашу позицію настільки, щоб ворог чітко розумів наслідки і ціну можливих подальших провокацій, можливих подальших агресій", — говорить міністр.

Але топ-пріоритет, як сказав глава МЗС — це, звичайно, системи протиповітряного захисту, нарощування наших спроможностей по дронах і, безумовно, це артилерійські спроможності – це і снаряди, і артилерія.

"Тобто всі ці пріоритети чітко відомі, ми працюємо з партнерами і зосереджуємося на досягненні конкретних результатів", — підсумував він.

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