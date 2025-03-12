Зеленский назвал главную "красную линию" Украины

Никто об этом забывать не будет, говорит глава государства

Оккупированные территории Россией не будут признавать в Украине. Владимир Зеленский говорит, что это красные линии.

Об этом глава государства заявил на брифинге 12 марта по итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии. Журналист спросил, есть ли у Киева "красные линии", которые он никогда не пересечет в рамках мирных переговоров, прежде всего относительно оккупированных территорий.

Зеленский ответил, что он как президент, а украинцы как граждане не будут нарушать Конституцию и защищать свой суверенитет и независимость.

"Нам очень непросто против такого врага сражаться, это понятно, но сегодня мы воюем за нашу независимость. Поэтому признавать любые оккупированные территории российской федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это. Наши герои погибали, сколько раненых. Поэтому никто об этом забывать не будет. И когда я говорю, что никто об этом забывать не будет — это самая главная красная линия", — заявил президент.

Напомним, что Сергей Лавров озвучил странные условия для сохранения территории Украины в границах 1991 года. Глава российского МИД подчеркнул, что украинским властям нужно было придерживаться Минских соглашений и стамбульской договоренности. По его словам, Украина сохранила бы границы, но без Крыма и части Донбасса.

Ранее "Телеграф" писал, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится. Вашингтон по завершении переговоров в Саудовской Аравии должен проинформировать российскую сторону об этом и узнать ее мнение по этому поводу.