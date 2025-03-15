Зеленский назвал состав переговорной группы от Украины: кто в ней, кроме Ермака

Распоряжение было подписано в субботу, 15 марта

Делегация от Украины на мирных переговорах с партнерами будет состоять из Андрея Ермака, Андрея Сибиги, Рустема Умерова и Павла Палисы. Этот же состав был и на встрече с американской делегацией в Саудовской Аравии 11 марта, однако главой делегации на этот раз назначен не глава МИД Украины Сибига.

Об этом стало известно из опубликованного распоряжения президента Украины Владимира Зеленского. Когда именно состоится встреча не уточняется.

В состав делегации Украины для взаимодействия с международными партнерами Украины с целью обеспечения переговорного процесса по достижению справедливого мира войдут:

глава МИД Украины Андрей Сибига

министр обороны Рустем Умеров

руководитель Офиса президента Андрей Ермак

полковник ВСУ Павел Палиса.

Главой делегации на этот раз был назначен руководитель Офиса президента Андрей Ермак, вместо главы МИД Андрея Сибиги, который был главой делегации во время встречи с представителями США в Саудовской Аравии.

В распоряжении президента Украины также указано, что Ермак будет иметь право вносить по согласованию с Министром иностранных дел Украины изменения в состав делегации.

Напомним, 11 марта делегации Украины и США встретились в Саудовской Аравии. В итоге переговоров Украина согласилась принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, если Россия также на это согласится и не будет нарушать договоренности.

Утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересек воздушное пространство России и у него была запланирована встреча с Путиным, которая прошла в закрытом режиме.

При этом президент США Дональд Трамп отреагировал на ответ Путина на предложение о прекращении огня. Он заявил, что надеется на правильные шаги Москвы и хотел бы видеть реальное прекращение огня с российской стороны.

Позже Трамп заявил о том, что он провел переговоры с Путиным и назвал их "очень продуктивными". Он также подчеркнул, что теперь появились "очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина никогда не согласится на замороженный конфликт или соглашения, аналогичные Минским договоренностям. По словам руководителя Офиса президента, Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров.