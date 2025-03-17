"Будет тяжело": Рубио озвучил две главные составляющие "мирного плана" Трампа

Трудно вести переговоры о крепком завершении войны, пока стороны стреляют друг в друга, сказал госсекретарь США

Окончание войны в Украине состоит из плана "A" и плана "Б". Пока не будет решен первый вопрос, переход ко второму невозможен.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает CBS News. Он назвал две главные составляющие "мирного плана" Трампа.

"План А — прекратить огонь, чтобы мы могли перейти к плану Б, ко второй фазе — собрать всех за столом переговоров, возможно, с участием посредников, чтобы найти способ положить конец этой войне на прочной основе, с уважением к интересам всех сторон", — сказал он .

По словам Рубио, никто не говорит, что вторая часть будет простой. Но к ней нельзя приступить, пока не пройдут первую.

Госсекретарь подчеркнул, что трудно вести переговоры о крепком завершении войны, пока стороны стреляют друг в друга. Именно поэтому президент США Дональд Трамп добивается прекращения огня.

"Это то, над чем мы работаем, если нам удастся этого достичь. Это само по себе будет нелегко. Потом мы перейдем ко второй фазе — переговорам о чем-то более устойчивом и постоянном. Это будет трудно. Это потребует большой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти. Эта война не может продолжаться. Президент ясно дал это, и Президент ясно дал это, и Президент ясно дал это, и ясно дал понять.

Ведущая напомнила заявление Рубио, который сказал, что встреча спецпосланника Трампа Стива Виткоффа с российским президентом Владимиром Путиным должна была ответить на вопрос, движутся ли стороны к перемирию или РФ использует тактику затягивания. Также журналистка напомнила о разговоре госсекретаря с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Задавшись вопросом, тянет ли Россия время и что чиновник думает о встрече Виткоффа, он ответил следующее:

"Я думаю, что это была многообещающая встреча. Как я уже неоднократно говорил, мы не собираемся вести переговоры публично. Надеюсь, у нас будет что объявить в какой-то момент в ближайшем будущем. Я не могу этого гарантировать, но, безусловно, считаю, что встреча была обнадеживающей, обмен мнениями".

Он заявил, что у него не сложилось негативного мнения от встречи Виткоффа с Путиным, но вместе с тем признал трудности, поскольку война в Украине имеет множество аспектов.

"Конечно, есть некоторые трудности. Это продолжающаяся уже три года продолжающаяся на очень длинной линии фронта сложная война с множеством сложных аспектов. Поэтому никто не утверждает, что это легко", — добавил Рубио.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал, когда будет говорить с Путиным.