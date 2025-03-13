Украина никогда не согласится на этот сценарий: в ОП озвучили условия для мирных переговоров

Переговоры в Саудовской Аравии — это только начало длинного пути

Перемирие Украины и России — это не подготовка к заморозке войны и на такой сценарий руководство нашей страны соглашаться не собирается. Кроме этого Европа обязательна должна быть приобщена к мирному процессу.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, встреча американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии— это только начало и впереди предстоит еще "много работы".

"Мы не пойдем на замороженный конфликт и наши партнеры из США также против такого сценария. Мы против "Минска-3" или Будапештского меморандума, которые, к сожалению, не сработали", — подчеркнул Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина — не одинока и ее поддерживают партнеры, а представители Европы должны будут обязательно быть приобщены к мирному процессу.

Кроме этого Украина представила США во время встречи в Джидде свои "красные линии" для мирных переговоров. Среди них заявлены следующие тезисы:

никаких ограничений численности армии;

никаких запретов относительно участия Украины в ЕС и НАТО;

РФ не должна иметь право вето относительно участия Украины в международных организациях.

Интересно, что одна из "красных линий" противоречит заявлениям Трампа о том, что Украина никогда не будет в НАТО. Он неоднократно подчеркивал, что наша страна должна забыть об этих "надеждах".

"Байден сказал, мол, украинцы должны получить возможность присоединиться к НАТО, поэтому в России кое-кто появляется на пороге. Поэтому я могу понять их чувства по этому поводу", — ранее говорил президент США.

Напомним, что Украина готова принять предложение США о немедленном прекращении огня на фронте на 30 дней, но если Россия тоже на это согласится.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на фронте играет на руку российским войскам. Кремль может использовать этот момент для перегруппировки и потенциального наступления на Сумы или укрепления позиций на юге Донецкой области.

Тем не менее, Зеленский, согласившись на перемирие, поставил Россию в сложную дипломатическую ситуацию. Если Путин откажется от переговоров, США могут ввести новые санкции и экономические ограничения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что утром 13 марта самолет спецпосланника президента США Стива Уиткоффа пересек воздушное пространство России. Вечером запланирована встреча Уиткоффа с Путиным, но она пройдет в закрытом режиме.