Аеропорт "Львів" відновить польоти весною? Міністерство дало відповідь

Авіаційна інфраструктура підтримується, відбувається навчання персоналу

В Україні поки не йде мова про запуск перельотів в аеропорту "Львів", також взагалі не йдеться про відновлення пасажирських перельотів. Міністерство розвитку громад та територій (колишнє Мінінфраструктури) на прохання "Телеграфу" прокоментувало свіжі заяви щодо можливостей відкриття летовища на Галичині вже навесні або на початку літа 2025 року.

"Ні про запуск пасажирських перевезень, ні взагалі про старт перельотів до Львова наразі не йдеться", — відповіли у міністерстві, наголошуючи, що ключове — це безпека. Принциповою буде наявність засобів протиповітряної оборони.

Так, летовища справді постійно готуються, але це для підтримки "замороженої" внаслідок війни Росії проти України галузі. Аби, коли безпекова ситуація дозволить, швидко відновити польоти.

"Весь цей час авіаційна інфраструктура підтримується задля забезпечення галузі, відбувається навчання персоналу задля підтримки їх кваліфікації, зокрема за підтримки міжнародних партнерів. Щоб коли дозволить безпекова ситуація, повітряний простір можна було відкрити у найшвидші терміни", — кажуть у міністерстві.

Як розповідав "Телеграф", гендиректорка міжнародного аеропорту "Львів" імені короля Данила Галицького Тетяна Романовська змалювала оптимістичний сценарій відкриття летовища. Згідно з ним, летовище можуть відкрити для авіаційних польотів у квітні-травні цього року, а серед імовірних дат відкриття неба – літо.

Мовляв, упродовж місяця після запуску термінала п'ять-сім авіакомпаній готові працювати у Львові. Зі Львова готові літати авіакомпанії WizzAir, Air Baltic, Turkish Airlines, Sky Up, Austian Airlines, Lufthansa, LOT.

Днями СЕО SkyUp Дмитро Сєроухов розповідав Forbes, що компанія буде готова повернутися до польотів з України протягом 3-4 тижнів після офіційного відкриття повітряного простору. Компанія таким чином хоче переграти європейських лоукостерів Ryanair та Wizz Air, що заявляли про 6-8 тижнів.

Дорожню карту відновлення перельотів "Телеграф" детально описував тут. Зокрема, як потенційні хаби розглядали два аеропорти: "Бориспіль" та "Львів". Ужгородський аеропорт не розглядали, адже у нього дуже коротка злітно-посадкова смуга (лише 2000 м, тому розгін і набір висоти повітряних суден відбувається над територією сусідньої Словаччини), він не може приймати літаки Boeing-737 та Aerobus. У зустрічах-обговореннях в 2024 році брали участь також представники Повітряних Сил і страхові брокери США. Однак наразі необхідно гарантувати безпеку перельотів, що можна зробити, зокрема, за рахунок отримання новітніх систем ППО.