В Украине весной может заработать первый аэропорт: в каком городе

Такой сценарий возможен, если вскоре будет положительное решение по прекращению огня

Уже этой весной в Украине может возобновить работу первый аэропорт во Львове. Также в украинском правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины — ужгородского.

Об этом сказала гендиректор международного аэропорта "Львов" имени Даниила Галицкого Татьяна Романовская, пишет "Высокий замок". По ее словам, такой сценарий возможен, если в ближайшее время будет положительный результат по прекращению войны.

"Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и, когда длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо", — подчеркнула Романовская.

Она добавила, что Львове готовы работать 5-7 авиакомпаний, а именно в течение месяца после запуска терминала.

"Из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, "Турецкие авиалинии", Sky Up, "Австрийские авиалинии", Lufthansa, LOT. Сейчас речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пробовать вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов в Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города", — рассказала гендиректор международного аэропорта "Львов".

Издание пишет, что туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Романовская говорит, что если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются, потому что это будет удобнее и дешевле, чем с ЕС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко рассказал, почему Украине еще рано открывать аэропорты. Главным препятствием является невозможность обеспечения безопасности пассажиров.