Очень тяжело, но командование должно принять решение, — военные эксперты о ситуации на Курщине

Враг может попытаться создать буферную зону в Сумской области, прогнозирует Стариков

Ситуация в Курской области для ВСУ ухудшается. Часть наших военных могла эвакуироваться на украинскую сторону границы. Эксперты оценили ситуацию.

"Телеграф" попросил военных экспертов поделиться своим мнением о возможном развитии событий. Они меняются достаточно быстро.

Как оценивает ситуацию на Курщине Олег Стариков

Военный эксперт и обозреватель Олег Стариков считает, что Курская операция ВСУ изначально имела более политический, чем военный смысл.

– То есть не военная политика, а политика военного характера. Она (операция на Курщине, — ред.) была направлена для решения вопросов, связанных с переговорами. Переговоры, обмен территорий и т.п.

Стариков добавил, что подобные операции не могут длиться долго. Ввиду политической целесообразности было принято решение продолжать операцию. Присутствие ВСУ на Курщине очень беспокоит Россию, так как это ее территории. Эксперт подчеркнул, что еще в декабре 2024 года заявил, что в политическом смысле война закончилась, осталось завершить ее в военном отношении. Россия пытается выбить ВСУ из Курской области, чтобы ослабить наши переговорные позиции.

Россияне около месяца готовили операцию в Курщине, нарастили силы и средства. В частности, по газовым трубам пытались зайти в тыл нашим военным.

– Вышли в тыл на 15 км, такого в истории войн еще не было. Это как троянский конь, тот же механизм… В итоге, фактор внезапности, фактор силы, фактор планирования, привели к тому, что мы начали выход, плановый выход.

Стариков подчеркнул, что это именно плановый выход, а не хаотическое бегство. Однако позиции ВСУ под натиском врага, превосходящего в силах и средствах, ежедневно ухудшаются. С большой долей вероятности, нашим подразделениям придется уходить из Курской области, считает он.

Эксперт добавил, что нельзя исключать, что россияне попытаются создать на территории Сумской области (она граничит с Курской) так называемую буферную зону. Хотя на Сумы враг, по его прогнозу, не пойдет.

— Нам нужно немедленно выходить оттуда. Вышли, заняли оборону на территории Сумской области, тогда они не зайдут. Если мы дальше будем копаться, то они зайдут.

Что говорит о ситуации в Курской области Иван Ступак

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт Иван Ступак рассказал "Телеграфу", что там идут очень тяжелые бои. По данным российской стороны, их армия якобы зашла в город Суджа, который контролировали ВСУ.

— Трудно сказать на 100 процентов, или на 95 ли мы вышли, но в любом случае они находятся в центре города. Это раз. И второе, это вопрос, будет ли командование пытаться держаться дальше за то, что осталось от этого Суджанского района, за поля, там какие-то хутора, возможно, остались, или просто мы выйдем из Курской области, и все.

Основываясь на недавних заявлениях главкома Александра Сырского, о том, что наши подразделения на Курщине будут усилены, Ступак предполагает, что наши войска на территории РФ останутся.

— Поэтому допускаю, может быть, если ничего не изменится, командование скажет, остаемся здесь держаться зубами за землю, за эту Курскую область, любой ценой. Пока оно выглядит так.

Как сообщал "Телеграф", командующий Оперативным командованием "Север" Дмитрий Красильников уволен с должности. Такая информация появилась в публичном пространстве после новостей о возможном выходе ВСУ из Курской области.