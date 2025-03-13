ДРГ с Курщины регулярно заходят в Украину. И это не просто пушечное мясо

Зачем россияне отправляют ДРГ на Сумщину

Российские военные не прекращают попыток проникнуть на территорию Украины малыми группами через границу Сумской области. По словам представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, враг регулярно направляет диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) из Курской области, пытаясь закрепиться на украинской территории.

Основная цель этих действий — перерезать логистические пути поставок украинских войск, действующих на территории Курской области. Россияне используют тактику малых групп для быстрого передвижения и избегания обнаружения. Об этом Демченко сказал в эфире телеканала "Мы-Украина".

"Они пытаются пересекать границу, пытаются быстро передвигаться, чтобы где-то закрепиться. Поэтому наша задача — уничтожать их по линии границы, на подступах и не допустить их продвижения вглубь территории", — добавил он.

Украинские пограничники и военные сосредотачивают усилия на выявлении и уничтожении вражеских групп непосредственно на линии границы или на подступах к нему. Это позволяет предотвратить проникновение диверсантов вглубь украинской территории и срыв поставок нашим подразделениям.

Какая ситуация в Курской области сейчас

Российские подразделения пошли в наступление близ Суджи Курской области, пытаясь вытеснить ВСУ с этой территории. Согласно картам DeepState, бои сосредоточены на окраинах города.

Какая ситуация у Суджи

Оперативная ситуация в городе Суджа Курской области

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал ситуацию в Судже. Он сказал, что россияне несут огромные потери на этой ситуации. Однако, если ситуация ухудшится, ВСУ отойдут на более выгодные рубежи, потому что защита жизней наших военнослужащих — приоритет.