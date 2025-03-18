Оставила 2000 памятников и существовала параллельно с египетской: чего мы не знали о трипольской культуре

Открытая в конце XIX века, эта уникальная земледельческая культура с выдающейся рисованной керамикой существовала параллельно с древнеегипетским государством и шумерской цивилизацией.

Эта уникальная культура не только сыграла значительную роль в развитии человечества. Она оставила после себя многочисленные археологические памятники, продолжающие интересовать ученых и широкую общественность.

Также известная как культура Кукутень в Европе, эта цивилизация остается одной из самых масштабных и старейших из когда-либо существовавших на территории Украины. Трипольская культура — одна из самых древних и масштабных цивилизаций на территории Украины, которая охватывала более 300 тысяч квадратных километров и оставила после себя более 2000 археологических памятников.

История открытия

Первые находки трипольских артефактов датируются еще в середине XV века, когда местные жители обнаружили керамику в пещере Вертеба на территории современной Тернопольской области. Однако систематические исследования начались только в конце XIX века. Антон Шнайдер, выпускник Львовской гимназии, впервые обнаружил трипольские поселения близ Борщева еще за 20 лет до того, как археолог Викентий Хвойка провел раскопки у села Триполье под Киевом в 1890-х годах. Именно Хвойко дал название этой культуре, хотя первые раскопки он провел не в Триполье, а в других местах Киева.

Масштабы и распространение

Трипольская культура занимает огромную территорию более 300 тысяч квадратных километров, от Днепра до Сирета и притоков Дуная и вдоль Днестра до Карпат. На сегодняшний день в Украине обнаружено более 2000 памятников этой культуры, что делает ее крупнейшей среди всех археологических культур региона. Самые большие поселения, такие как Тальянки, занимают площадь более 450 гектаров, что эквивалентно размеру 65 замков Любарта в Луцке.

Характеристика культуры

Трипольская культура характеризуется рисованной керамикой, ставшей одним из ее определяющих признаков. Эта культура была земледельческой, основными культурами были полба (древняя пшеница), ячмень, горох и вика (чечевичное бобовое растение). Для обработки земли использовались ручные мотыги, а для сбора урожая серпы из оленьего рога. Животноводство также играло немаловажную роль, трипольцы держали быков, овец, свиней и лошадей.

Научное значение

Трипольская культура зародилась в каменном веке, перешла в медній и закончила свое развитие в начале бронзового века. Параллельно с развитием этой культуры в Египте возникло государство, а в Месопотамии – шумерская цивилизация. Исследования этой культуры продолжают предоставлять ценную информацию о развитии человечества и процессах цивилизации.

Современные исследования

Современные исследования трипольской культуры активно используют новые технологии, такие как аэрофотосъемка и магнитометрия, позволяющие выявлять подземные структуры без раскопок. Эти методы значительно расширили наше понимание масштабов и планирование трипольских поселений.

Трипольская культура остается одним из интереснейших археологических открытий в Украине, продолжая привлекать внимание ученых и широкой общественности своими уникальными находками и масштабностью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, пекли ли хлеб трипольцы. Ведь основным орудием для обработки зерна были зернотерки – примитивные каменные приспособления, с помощью которых люди измельчали зерно.