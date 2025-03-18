После войны в Украине появятся новые деньги: что изменится

Главная цель будущих изменений – сделать 1 и 2 гривны более различимыми для всех категорий населения

Национальный банк Украины планировал изменить дизайн монет номиналом 1 и 2 гривны еще до начала полномасштабной войны. Этот процесс был приостановлен из-за военных действий, но после стабилизации ситуации в стране НБУ намерен вернуться к реализации планов.

В 2021 году НБУ начал готовиться к изменениям в дизайне монет после поступления жалоб от граждан и организаций, в частности, от Ассоциации людей с инвалидностью. Основной проблемой было сильное сходство между монетами номиналом 1 и 2 гривны, что затрудняло их различение, особенно для людей с нарушениями зрения. Была сформирована рабочая группа, состоящая из сотрудников Национального банка и представителей ассоциаций, проведены фокус-группы и начато обсуждение возможных изменений в дизайне.

На данный момент Национальный банк Украины не раскрыл конкретных деталей о том, какие именно изменения будут внесены в дизайн монет. Однако известно, что основной целью этих изменений является повышение удобства использования монет, особенно для людей с нарушениями зрения и пожилых граждан.

Приостановка работ

Полномасштабная война, начавшаяся в феврале 2022 года, поставила работу над обновлением дизайна монет на паузу. Заместитель главы НБУ Алексей Шабан заверил, что после стабилизации ситуации в стране Национальный банк вернется к этому вопросу. Это означает, что в ближайшее время НБУ не планирует возвращаться к этому вопросу до тех пор, пока ситуация в стране не стабилизируется.

Обновление дизайна как постоянный процесс

Обновление банкнотно-монетного ряда является регулярным процессом для всех центральных банков, включая НБУ. Такие изменения обычно проводятся каждые 7-10 лет, в первую очередь для повышения защищенности наличных денег и улучшения их доступности для всех слоев населения. Будущие изменения дизайна будут проводиться в диалоге с обществом, что позволит учесть мнения различных групп граждан, включая людей с инвалидностью.

Введение монет номиналом 1 и 2 гривны

Монеты номиналом 1 и 2 гривны были введены в обращение в конце 2018 года в рамках замены купюр мелких номиналов на монеты. Это решение было направлено на оптимизацию денежного обращения в стране, снижение затрат на производство и хранение наличных денег, а также на повышение их долговечности. Монеты имеют ряд отличительных особенностей, таких как рельефные изображения и различные металлические сплавы, но, несмотря на это, их сходство остается актуальной проблемой.

После стабилизации ситуации в стране НБУ планирует вернуться к вопросу обновления дизайна монет. Это может включать в себя не только изменение внешнего вида, но и введение новых элементов безопасности, которые будут затруднять подделку монет. Кроме того, НБУ может рассмотреть возможность использования более современных материалов и технологий для производства монет, что позволит сделать их более долговечными и удобными в использовании.

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