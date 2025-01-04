Как могли бы выглядеть деньги после 2014: гривны, которые так и не вышли в свет (фото)

Несмотря на громкую презентацию нового дизайна и заявленные улучшения систем защиты, проект остался нереализованным

За всю историю независимости Украины, бумажные деньги претерпели изменения в дизайне четыре раза. Однако мало кто знает, что существовала и пятая серия банкнот, которая так и не была утверждена.

В 2014 году Геральдическая палата Украины представила новый дизайн украинских банкнот номиналами 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен. Этот проект стал результатом работы художников и дизайнеров, которые стремились обновить визуальное оформление национальной валюты

Презентация нового дизайна

Представители Геральдической палаты отметили, что новый дизайн преследует цель не только эстетического обновления, но и повышения уровня защиты от подделок. Они отметили важность внедрения новых технологий в производство банкнот, таких как голограммы и специальные водяные знаки.

Но также прозвучало заявление, что в ближайшее время нет планов изменения дизайна украинских денег. Это вызвало удивление, поскольку новые банкноты были продемонстрированы широкой аудитории без четких объяснений относительно их цели. Отметим, что обычно изменение дизайна банкнот связано с необходимостью предотвращения подделок и адаптации к современным технологиям.

Банкнота номиналом 5 гривен

Банкнота номиналом 10 гривен

Банкнота номиналом 20 гривен

Банкнота номиналом 50 гривен

Банкнота номиналом 100 гривен

Банкнота номиналом 200 гривен

История украинских банкнот

Первые банкноты украинской гривны были введены в обращение в 1996 году, заменив купоно-карбованцы. Всего с 1992 года произведено четыре поколения банкнот. Среди них особенно выделяются банкноты третьего поколения, которые появились в 2004-2007 годах и включали в себя новый номинал в 500 гривен. Последнее поколение банкнот было введено в обращение в 2014-2019 годах и содержит портреты выдающихся деятелей украинской истории и культуры.

Почему новый дизайн не был утвержден

Несмотря на то, что новый дизайн был представлен, его дальнейшая реализация осталась под вопросом. Причины этого могут быть разными: от экономических до политических факторов. В условиях нестабильности в стране и финансовых затруднений внедрение новых банкнот могло быть отложено или отменено. Как видим, история украинских банкнот продолжает оставаться интересной для исследования потому, что каждый этап их развития отражает общественные и экономические изменения в стране.

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