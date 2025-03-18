Після війни в Україні з’являться нові гроші: що зміниться

Головна мета майбутніх змін – зробити 1 та 2 гривні більш помітними для всіх категорій населення

Національний банк України планував змінити дизайн монет номіналом 1 та 2 гривні ще до початку повномасштабної війни. Цей процес було припинено через воєнні дії, але після стабілізації ситуації в країні НБУ має намір повернутися до реалізації планів.

2021 року НБУ почав готуватися до змін у дизайні монет після надходження скарг від громадян та організацій, зокрема, від Асоціації людей з інвалідністю. Основною проблемою була сильна схожість між монетами номіналом 1 та 2 гривні, що ускладнювало їхнє розрізнення, особливо для людей з порушеннями зору. Було сформовано робочу групу, що складається зі співробітників Національного банку та представників асоціацій, проведено фокус-групи та розпочато обговорення можливих змін у дизайні.

На даний момент Національний банк України не розкрив конкретних деталей щодо того, які саме зміни будуть внесені в дизайн монет. Однак відомо, що основною метою цих змін є підвищення зручності використання монет, особливо для людей з порушеннями зору та громадян поважного віку.

Призупинення робіт

Повномасштабна війна, що розпочалася у лютому 2022 року, поставила роботу над оновленням дизайну монет на паузу. Заступник голови НБУ Олексій Шабан запевнив, що після стабілізації ситуації у країні Національний банк повернеться до цього питання. Це означає, що найближчим часом НБУ не планує повертатися до цього питання доти, доки ситуація в країні не стабілізується.

Оновлення дизайну як постійний процес

Оновлення банкнотно-монетного ряду є регулярним процесом для всіх центральних банків, включаючи НБУ. Такі зміни зазвичай проводяться кожні 7-10 років, в першу чергу для підвищення захищеності готівки та покращення їх доступності для всіх верств населення. Майбутні зміни дизайну будуть проводитись у діалозі з суспільством, що дозволить врахувати думки різних груп громадян, у тому числі людей з інвалідністю.

Введення монет номіналом 1 та 2 гривні

Монети номіналом 1 та 2 гривні було введено в обіг наприкінці 2018 року в рамках заміни купюр дрібних номіналів на монети. Це рішення було спрямоване на оптимізацію грошового обігу в країні, зниження витрат на виробництво та зберігання готівки, а також підвищення їх довговічності. Монети мають ряд відмінних рис, таких як рельєфні зображення і різні металеві сплави, але, попри це, їх схожість залишається актуальною проблемою.

Після стабілізації ситуації в країні НБУ планує повернутись до питання оновлення дизайну монет. Це може включати не тільки зміну зовнішнього вигляду, але і введення нових елементів безпеки, які ускладнюватимуть підробку монет. Крім того, НБУ може розглянути можливість використання більш сучасних матеріалів та технологій для виробництва монет, що дозволить зробити їх більш довговічними та зручними у використанні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як могли б виглядати гроші після 2014 року. Це гривні, які так і не побачили світ.