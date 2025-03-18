Мокрый снег и "минуса": в каких областях ждать непогоды в ближайшие дни (карта)

Осадки затронут не все области

В Украину пришло серьезное похолодание, которое вскоре принесет с собой мокрый снег с дождем. Осадки ожидаются не во всех областях, но в большей части страны.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. По словам синоптиков, непогода накроет уже в среду, 19 марта.

Так, в этот день дождь и мокрый снег стоит ожидать в центральных, южных, северных и восточных областях. В западных областях тем временем будет облачная погода.

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Температура воздуха в центре будет достигать днем максимум +6 градусов, а ночью может опускаться до -2. В северных областях в дневное время также можно ожидать до +6, а к ночи похолодает до -3.

Южную часть страны днем ожидает до +8 градусов, а ночью — до 2. В восточных областях будет до +5 градусов днем и до -5 ночью. А в западных — до +6 днем и до -3 ночью.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.