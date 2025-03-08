В разы больше средней зарплаты в городе: сколько получает глава Житомирской ОВА Бунечко

От материальной помощи и других надбавок Бунечко отказался

Заработная плата украинских чиновников формируется из должностного оклада и разных надбавок, зависящих от должности, стажа и других факторов. К примеру, начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко за январь 2025 получил 76 042,89 грн после уплаты налогов. Его начисленная зарплата составила 98757 грн.

Об этом свидетельствуют сведения из документа, предоставленного по запросу "Телеграфа". Согласно данным, в течение 2024 г. его оклад менялся.

В первом квартале его начисленная зарплата составила 80 717 грн, с апреля по июнь выросла до 86 540 грн, в третьем квартале – немного уменьшилась до 85 064 грн, а с октября уже поднялась до 94 338 грн, на таком же уровне осталась в декабре. Сумма после налогообложения колебалась от 64977 грн до 75942 грн.

При этом никакой материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов или оздоровления в 2024 году Бунечко не получал.

Чиновник возглавляет Житомирскую ОВА, которая является структурой областной власти и подчиняется Кабинету Министров Украины. Его должность относится к категории лиц, занимающих ответственное положение согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции". В то же время, должность не входит в перечень с высоким уровнем коррупционных рисков.

Согласно декларации, Бунечко является владельцем наличных средств в размере 66 000 долларов, 45 000 евро и 580 000 гривен. Также он имеет банковский счет в "Ощадбанке", где хранится 56 951 грн. Кроме зарплаты его доход в 2024 году состоял из пенсии – 251 160 грн и процентов по вкладам – 138 грн.

В декларации также указано, что супруга чиновника Елена Горбатюк-Бунечко владеет автомобилем Audi Q8 2018 года выпуска. У семьи есть несколько объектов недвижимости, в том числе жилой дом в Житомирской области, две квартиры во Львове общей площадью более 140 кв. м, а также арендует еще одну квартиру.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, сколько зарабатывает глава Николаевской ОВА Виталий Ким в месяц.