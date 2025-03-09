Киев снова накрыл грязный воздух: в каких районах дышать тяжелее всего (карта)

Вероятной причиной такого явления называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия

В воскресенье, 9 марта, на территории Киева продолжают фиксировать ухудшение качества воздуха. Людям рекомендуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации. Там отмечают, что уровень загрязненности атмосферного воздуха в столице сейчас высок. Фиксируется повышение концентрации взвешенных веществ (пыли).

Вероятной причиной такого явления называют пожары в экосистеме Киевской области и метеорологические условия (в частности, низкая скорость ветра), способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

На сайте по мониторингу качества воздуха Aqicn указно, что самый загрязненный воздух в городе сейчас в районе улицы Вокзальной и улицы Николая Амосова.

Отметим, такие показатели означают, что качество воздуха сейчас нездоровое для чувствительных групп.

Какая ситуация по районам

По данным Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата Киевской городской государственной администрации ситуация в столице следующая:

просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха* – 81 (высокий уровень загрязненности).

ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха* – 77 (высокий уровень загрязненности).

ул. Туровская, 28, общий индекс качества воздуха* – 92 (высокий уровень загрязненности).

просп. Берестейский, 97, общий индекс качества воздуха* – 70 (средний уровень загрязненности).

ул. Китаевская, 22, общий индекс качества воздуха* – 83 (высокий уровень загрязненности).

ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха* – 100 (высокий уровень загрязненности).

ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха* – 100 (очень высокий уровень загрязненности).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 8 марта загрязнение воздуха наблюдалось в Ивано-Франковске, Белой Церкви, Днепре и Черкассах.