Осадки стремительно накрывают Украину. Где до вечера будет снег и дождь (карта и видео)

В страну пришла арктическая воздушная масса

Погода в Украине 15 марта испортилась, страну охватывают осадки. В Волынской области утром выпало немало снега, к вечеру будет снежить и в других областях.

По прогнозу сайта Ventusky 15 марта на западе и севере Украины ожидаются снегопады. Небольшой снег возможен и в Киевской области. Как видно на синоптических картах, утром снежило только на Волыни, также некоторые области накрыл дождь.

Карта осадков в Украине на 8:00 15 марта

Однако за день под действие циклона попадет более значительная территория страны. На прогностической карте (по состоянию на 20:00) видно, что осадки стремительно распространятся. Снег прогнозируется в западной части Украины, а также слабый снег возможен на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. В Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ближе к вечеру будет дождь.

Прогноз осадков в Украине на 20:00 15 марта

Мартовский снег, кроме Волыни, уже накрыл Львовщину. Водителей предупреждают, что дороги очень скользкие, сложная ситуация на перевалах.

Как рассказывал "Телеграф", синоптик Наталья Диденко объяснила, что на выходных в Украину приедет воздушная масса арктического происхождения. В западных областях и в большинстве северных температура воздуха 15 марта составит +3 +9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще задержится тепло, будет +12+20 градусов.