Осадки стремительно накрывают Украину. Где до вечера будет снег и дождь (карта и видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В страну пришла арктическая воздушная масса
Погода в Украине 15 марта испортилась, страну охватывают осадки. В Волынской области утром выпало немало снега, к вечеру будет снежить и в других областях.
По прогнозу сайта Ventusky 15 марта на западе и севере Украины ожидаются снегопады. Небольшой снег возможен и в Киевской области. Как видно на синоптических картах, утром снежило только на Волыни, также некоторые области накрыл дождь.
Однако за день под действие циклона попадет более значительная территория страны. На прогностической карте (по состоянию на 20:00) видно, что осадки стремительно распространятся. Снег прогнозируется в западной части Украины, а также слабый снег возможен на Житомирщине, Киевщине и Черниговщине. В Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Сумской, Харьковской и Луганской областях ближе к вечеру будет дождь.
Мартовский снег, кроме Волыни, уже накрыл Львовщину. Водителей предупреждают, что дороги очень скользкие, сложная ситуация на перевалах.
Как рассказывал "Телеграф", синоптик Наталья Диденко объяснила, что на выходных в Украину приедет воздушная масса арктического происхождения. В западных областях и в большинстве северных температура воздуха 15 марта составит +3 +9 градусов. На остальной территории Украины в субботу еще задержится тепло, будет +12+20 градусов.