Брали на крючок СБУ, суды и прокуратуру. Как Кремль в 2014-м использовал компромат на украинских силовиков

Замараны в коррупции были все – от простых гаишников до руководства Пограничной службы

После прихода Виктора Януковича к власти в 2010 году Кремль инициировал процесс массового переезда хорошо финансово обеспеченных отставных российских силовиков на восток Украины, которые получали украинские паспорта и женились на украинках, обладающих властными полномочиями. Таким образом, агенты России могли влиять на ситуацию в регионе.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он также объяснил, как российские спецслужбы брали на крючок коррумпированных украинских правоохранителей.

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По его словам, начиная с 2010 года в Украину массово начали приезжать из России военные пенсионеры. Мужчины 40-45 лет, в нормальном физическом состоянии, с большими пенсиями.

– Они брали украинское гражданство и искали женщин в правоохранительных органах, разных администрациях. Главное, чтобы эти женщины были у власти. Они женились на судьях, прокурорах, потому что им главное было иметь доступ к власти. И вот на таком уровне было все пропитано, – говорит бывший подпольщик.

Он объясняет, что отдельная тема – это были пограничники.

– Россияне сделали отдельную зону, и на границе в Луганской области от Краснодона до Дьяково была "дыра". Наверное, поэтому за ней следил лично начальник Пограничной службы Литвин (глава ГПСУ (2003-2014) Николай Литвин, родной брат спикера Верховной Рады (2002–2006 и 2008–2012) Владимира Литвина. – Ред.), – говорит Владимир Жемчугов.

По его словам, все было пропитано коррупцией, из этого "кормились" все: СБУ, прокуратура, налоговая, суды.

– Я поехал на границу, чтобы посмотреть, как это происходит. Там не было никакой изгороди, просто степь. Днем все было тихо, а ночью как Московская кольцевая дорога: машины в две стороны туда-сюда одна за другой. Везли из России топливо (бензин, солярку), муку, рыбу. Из Украины туда везли цветные металлы, сахар. Это были большие объемы контрабанды, – объясняет Герой Украины.

Он добавляет, что параллельно россияне "цепляли" пограничников, СБУшников, таможенников, гаишников на компромат.

– И этим компроматом они воспользовались в 2014 году. Когда Майдан стоял в 2013 году и еще никого не расстреливали, в Краснодоне уже все базы отдыха были забиты спецназовцами в гражданском. Тогда даже первый блокпост они поставили на въезде в зону, у них уже было оружие. И все потому, что все были замараны в этой коррупции, – рассказывает бывший партизан.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", почему в 2014 году милиция "слила" Донбасс пророссийским боевикам.