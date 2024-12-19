Со второй попытки: Бойко таки уволили из комитета Рады, без конфликта не обошлось (видео)

"За" проголосовали 258 депутатов

В четверг, 19 декабря, Верховная Рада Украины отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Сделать это удалось со второй попытки. Об этом пишет народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, "за" проголосовали 258 депутатов.

"P.S.От "Слуг" было выступление депутата, который защищал Бойко и агитировал не голосовать. Интересно какой процент представлял", — пишет нардеп.

В то же время народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале отметил, что депутат Георгий Мазурашу с трибуны поддерживал Бойко.

Кроме того, не обошлось в Раде и без конфликтов. Перед голосованием между депутатами "ЕС" и "Слуги народа" произошла стычка.

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко прокомментировала инцидент на своей странице в Facebook:

"Инцидент в ВР. После того, как депутат от Слуг Мазурашу с трибуны ВР защищал Бойко и ОПЗЖ, Европейская Солидарность выразила решительный протест этим кремлевским нарративам от моно большинства. На манипуляции слуг, что Порошенко в среду не было на голосовании по отзыву Бойко из комитета, Петр Порошенко рассказал, что он в это время передавал подразделениям курского направления БПЛА и приборы ночного видения. В это время в разговор влез скандальный депутат Яременко с криками "А что, без тебя некому передать дроны?!", — пишет Геращенко.

Она добавила, что уже готовится заявление к Регламентному с требованием отстранить депутата Яречменко от пленарных заседаний за его поведение.

Фото: Ирина Геращенко/Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Бойко опубликовал в TikTok видео, где заявил о якобы росте поддержки его политической силы среди людей, "страдающих от радикалов". В своем заявлении он также распространял ложные утверждения о запрещении использования родного языка.

Вскоре Бойко попытался оправдаться за свое скандальное видео. Он пытается выставить себя борцом за справедливость.

Важно отметить, что ранее Бойко занимал должность сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую запретили в Украине в 2022 году.