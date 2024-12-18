Депутаты провалили увольнение Бойко из комитета Рады: кто и как голосовал

Больше всего голосов "за" отдали депутаты от "Слуги народа"

В среду Верховная Рада пыталась уволить Юрия Бойко с должности члена парламентского Комитета по правам человека. За это решение проголосовали только 217 народных депутатов, хотя для успешного увольнения требовалось 226 голосов.

Речь шла о членстве Бойко в комитете, занимающемся вопросами прав человека, деоккупацией и проблемами национальных меньшинств. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По словам Железняка, больше всего голосов "за" отдали депутаты от "Слуги народа" – 166. От "Европейской Солидарности" проголосовали 17 нардепов, а от "Голоса" – 12. "Батькивщина" поддержала освобождение Бойко семью голосами.

Фракции "Платформа за жизнь" и "Відновлення" не отдали ни одного голоса за отзыв Бойко. Депутатские группы "За майбутнє" и "Довіра" обеспечили по 4 голоса каждая. Среди внефракционных депутатов инициативу поддержали 7 парламентариев.

Позже подробности голосования раскрыл глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его информации, постановление об отзыве Бойко инициировал депутат Александр Аликсийчук. Арахамия отдельно отметил, что во время голосования отсутствовали Петр Порошенко, Юлия Тимошенко, Александра Устинова и Дмитрий Разумков, хотя перед этим они участвовали в заседании. Он также сообщил о намерениях повторно вынести этот вопрос на голосование после дополнительного заседания комитета.

Напомним, недавно Бойко опубликовал в TikTok видео, где заявил о якобы росте поддержки его политической силы среди людей, "страдающих от радикалов". В своем заявлении он также распространял ложные утверждения о запрещении использования родного языка.

Ранее Бойко занимал должность сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую запретили в Украине в 2022 году.

Ранее "Телеграф" писал, что Бойко попытался оправдаться за свое скандальное видео. Он пытается выставить себя борцом за справедливость.