Бойко внезапно заговорил на украинском в поздравлении к Рождеству: в сети уже оценили (видео)

Политику напомнили, когда в Украине отмечается праздник Рождества Христова

Народный депутат Украины Юрий Бойко, который недавно подверг критике всех, кто прославляет украинский язык и церковь, записал новое видео. Он поздравил украинцев с Рождеством Христовым — правда, по старому стилю, 7 января. В эту дату Рождество отмечают по Юлианскому календарю такие православные церкви, как Русская, Грузинская Иерусалимская, Сербская и Польская.

Видео политик опубликовал на своей странице в TikTok. Он сыграл на пианино "Щедрик" — всемирно известное музыкальное произведение для хора украинского композитора Николая Леонтовича, созданное в начале XX века.

Также он обратился на украинском языке и поздравил соотечественников с праздником.

В комментариях пользователи, в основном, отреагировали либо отрицательно, либо потроллили политика.

"Рождество 25 декабря было, сегодня Крещение", "Зеленский лучше умеет играть на пианино", "Юра, попутал дату, сегодня у россиян", "С такими пальцами тебе никто не даст", "Скоро выборы", "Зачем так "палиться"?", — такие комментарии писали пользователи.

Напомним, Юрий Бойко, возглавляющий в Раде депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир", раскритиковал атаки на русский язык, Украинскую православную церковь, снос памятников и переименование городов. Это вызвало возмущение в Верховной Раде: там зарегистрировали проект постановления об отзыве Юрия Бойко из парламентского комитета по свободе слова, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Далее Юрия Бойко вызвали на допрос в СБУ — после него политик обратился к украинцам со словами о войне и Путине. Президента России он назвал "военным преступником".

Как рассказывал "Телеграф", политологи объяснили пророссийские упреки Бойко. По мнению Олеси Яхно, его заявления о "насилии над людьми со стороны радикалов" — это один из примеров того, как может развиваться внутреннее поле с точки зрения гибридных вызовов.