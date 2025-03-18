Путин был в шоке. Герой-подпольщик рассказал о масштабах партизанского движения на оккупированных территориях

Россияне боролись с украинским подпольем по "чеченскому сценарию"

Деятельность украинского подполья и партизан на оккупированной территории координируют не пересекающиеся между собой Главное управление разведки (ГУР), Служба безопасности (СБУ) и Силы специальных операций (ССО). А в начале широкомасштабного вторжения были еще и одиночки-патриоты.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Герой Украины, партизан Владимир Жемчугов. Он объяснил, почему россиянам пришлось прибегнуть к опыту Чеченских войн, чтобы подавить сопротивление украинских патриотов.

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По его словам, в 2022 году на патриотизме еще были одиночки, самостоятельное движение.

— Вспомните, что в Запорожской области были цыгане, воровавшие у м*скалей танки, БТРы. Но, к сожалению, их всех уничтожила ФСБ. Они были самостоятельными, не координировались ни с СБУ, ни с ГУР. Они были патриоты, но общались по обычному мобильному телефону в открытом эфире, и ФСБ их всех нашла. Записали телефонные разговоры, по телефонам определили местонахождение и арестовали. И на этом все это любительство закончилось, — говорит бывший подпольщик.

Он рассказал, что в 2014-2015 годах россияне не ожидали сопротивления на оккупированных территориях, поэтому партизаны могли многое делать безнаказанно.

— Только в 2016 году ФСБ стала делать на нас засады. В 2022 году россияне тоже не ожидали столь широкого сопротивления. В 2023 году наше партизанское движение на юге Украины вышло на график одна диверсия в неделю. Путин был в шоке. Летом 2023 со всей России, из глубинок, из деревень собрали полицию, пригнали большие отряды Росгвардии и они по "чеченскому сценарию" начали борьбу с украинским подпольем, — рассказывает экспартизан.

Он объяснил, что такое "чеченский сценарий".

— Какое-то село на Запорожье или Херсонской области окружает большой отряд Росгвардии, чтобы никто не проскочил, а другой отряд идет "прочесывать" село. Это облавы. Входят в дома, обыски, проверка паспортов, поиск оружия, проверка смартфонов, компьютеров. Если находят в смартфоне украинские флаги… Все. Сразу на подвал. Пытки, допросы. Кто в вашем селе ветеран АТО? Кто член проукраинских партий? Кто общественный деятель? Кто вступал в территориальную оборону? И такими инструментами они искали подполье и проукраинских людей, — говорит Владимир Жемчугов.

На сегодняшний день, по его словам, в Херсонской области было задержано более 1100 украинских подпольщиков и партизан. На Запорожье – 900. В Мариуполе и Донетчине – 500. На севере Луганской области – около 300 человек. Они находятся в тюрьмах Сибири и Ростовской области РФ.

Напомним, ранее Владимир Жемчугов объяснил "Телеграфу", как ФСБ вычисляет украинское подполье на оккупированной территории.