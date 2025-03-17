Через 10 лет после убийства сына: скончалась мама пророссийского журналиста Бузины

Женщина хотела найти убийц своего сына, но ничего не удалось

Мама бывшего шеф-редактора газеты "Сегодня" и члена пророссийской политической партии "Русский блок" Олеся Бузины скончалась спустя 10 лет после убийства ее сына. Валентина Павловна пережила инфаркт в январе этого года.

О смерти женщины сообщила ее внучка Мария на своей странице в Facebook. По словам дочери Олеся Бузины, Валентина Павловна последний месяц своей жизни страдала от боли.

Смерть матери Олеся Бузины также прокомментировала Диана Панченко — пророссийская пропагандистка из Украины. " Я ее знала. "Я не могу умереть, пока убийцы моего сына не наказаны" — говорила она мне в разговоре. Я знаю много трагических историй. Но эта — одна из худших. Валентина Павловна храбро боролась за правду. Но зло было сильнее", - написала бывшая ведущая пророссийских каналов.

Мать пророссийского журналиста хотела найти виновных в убийстве ее сына в последние 10 лет. В программе "Право на власть" в 2021 году женщина рассказывала, что после утраты сына она не живет. "Я не живу, я — тень. И мне иногда очень больно слышать, как говорят о моем сыне".

Фото: facebook

Напомним, что Олесь Бузина – украинский журналист, публицист и писатель, известный своими пророссийскими взглядами. Он работал в изданиях "Сегодня" и "Киевские ведомости", где писал контроверсионные тексты об истории Украины и политике. Он также был писателем — издал книги "Вурдалак Тарас Шевченко", целью которой была развенчать миф о Шевченко, и "Тайная история Украины-Русы".

Олеся Бузину убили 16 апреля 2015 — его застрелили у подъезда собственного дома в Киеве. По информации следствия, к месту убийства подъехал автомобиль, из которого нападавшие несколько раз выстрелили в журналиста, нанеся ему смертельные ранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Олеся Бузины. Его имя ассоциируется с громкими публикациями, яркими выступлениями и резкими взглядами.