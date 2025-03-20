В начале XX века все желающие могли полетать над Киевом: сколько это стоило

Это событие стало настоящим символом технического прогресса в Украине начала XX века

Сегодня, когда авиация стала обыденной частью нашей жизни, трудно представить, что чуть более ста лет назад полет на воздушном судне был настоящей сенсацией. Украина имеет свою уникальную историю воздухоплавания, одна из самых ярких страниц которой связана с пассажирским дирижаблем "Киев".

Пассажирский дирижабль "Киев" был построен в 1911 году и стал важным этапом развития аэронавтики. Этот аппарат стал первым в Украине и одним из первых в Российской империи, осуществлявшим пассажирские перевозки воздушным транспортом.

Конструкция и полеты

Его конструкцию разработал инженер Фёдор Фердинандович Андерс, настоящий энтузиаст своего дела. Примечательно, что Андерс финансировал проект преимущественно за свой счет: он самостоятельно приобрел двигатель и оболочку за деньги, собранные благодаря благотворительному аэробалу. Остальные детали талантливый инженер спроектировал и изготовил собственноручно.

Первый публичный полет дирижабля произошел в октябре 1911 года, произведя настоящий фурор среди киевлян: дирижабль успешно пролетел над Подолом в направлении Вышгорода. Воздушное судно могло подниматься на высоту 18-20 метров, что для того времени было значительным достижением. За год эксплуатации "Киев" совершил более 150 полетов и перевез около 200 пассажиров — цифра удивительная как для начала XX века.

Это событие вызвало большой интерес общественности и широко освещалось в тогдашней печати. Новый транспорт курсировал между Думской площадью (сегодня Майдан Незалежности) и Трухановым островом. Полеты на дирижабле активно рекламировали среди населения. Стоимость билета составляла 50 копеек, а для учащихся действовала специальная скидка – всего 27 копеек. Для сравнения, в то время буханка хлеба стоила около 5 копеек, поэтому полет был доступен для среднего класса.

Авария и дальнейшие планы

К сожалению, история первого украинского пассажирского дирижабля оказалась короткой. 29 августа 1912 года "Киев" потерпел крушение. В день открытия первой спортивной арены Киева Федор Андерс из-за плохого здоровья остался дома и поручил управление своему сыну Владимиру. После набора высоты и облета Киева, дирижабль попал в сильный воздушный поток и начал подниматься. Спасательная операция с использованием самолета завершилась неудачей, и пилот вынужден был вернуться после подъема на высоту 1,5 км. Через несколько часов "дрейфа" оболочка дирижабля пропиталась влагой и стала тяжелее, что помогло совершить посадку далеко за городом без жертв. Однако попытка ремонта закончилась возгоранием оболочки и дирижабль был полностью уничтожен.

После аварии Андерс планировал строительство нового воздушного судна — "Киев-2", рассчитанного на 12 человек. Гондола нового проекта имела форму лодки и могла держаться на воде при приводке. Однако этим планам не суждено было осуществиться из-за начала Первой мировой войны.

История дирижабля "Киев" — это не только рассказ о техническом достижении, но и свидетельство предпринимательского духа и инженерного таланта украинцев начала прошлого столетия. Этот эпизод нашей истории напоминает, что у Украины есть богатые традиции в области авиастроения и воздухоплавания, которые достойны памяти и уважения.

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