На початку XX століття усі охочі могли політати над Києвом: скільки це коштувало

Ця подія стала справжнім символом технічного прогресу в Україні початку XX століття

Сьогодні, коли авіація стала буденною частиною нашого життя, важко уявити, що трохи більш як сто років тому політ на повітряному судні був справжньою сенсацією. Україна має свою унікальну історію повітроплавання, одна з найяскравіших сторінок якої пов'язана з пасажирським дирижаблем "Київ".

Пасажирський дирижабль "Київ" був побудований у 1911 році та став важливим етапом у розвитку аеронавтики. Цей апарат став першим в Україні та одним із перших у Російській імперії, який здійснював пасажирські перевезення повітряним транспортом.

Конструкція та польоти

Його конструкцію розробив інженер Федір Фердинандович Андерс, справжній ентузіаст своєї справи. Примітно, що Андерс фінансував проєкт переважно власним коштом: він самостійно придбав двигун і оболонку за гроші, зібрані завдяки благодійному аеробалу. Решту деталей талановитий інженер спроєктував та виготовив власноруч.

Перший публічний політ дирижабля відбувся у жовтні 1911 року, викликавши справжній фурор серед киян: дирижабль успішно пролетів над Подолом у напрямку Вишгорода. Повітряне судно могло підійматися на висоту 18-20 метрів, що для того часу було значним досягненням. За рік експлуатації "Київ" здійснив понад 150 польотів, перевізши близько 200 пасажирів — цифра дивовижна як для початку XX століття.

Ця подія викликала неабиякий інтерес громадськості та широко висвітлювалася у тогочасній пресі. Новий транспорт курсував між Думською площею (сьогодні Майдан Незалежності) і Трухановим островом. Польоти на дирижаблі активно рекламували серед населення. Вартість квитка становила 50 копійок, а для учнів діяла спеціальна знижка — всього 27 копійок. Для порівняння, у той час буханка хліба коштувала близько 5 копійок, тож політ був доступним для середнього класу.

Аварія та подальші плани

На жаль, історія першого українського пасажирського дирижабля виявилася короткою. 29 серпня 1912 року "Київ" зазнав аварії. У день відкриття першої спортивної арени Києва Федір Андерс через погане здоров'я залишився вдома і доручив керування своїм синові Володимиру. Після набору висоти та обльоту Києва дирижабль потрапив у сильний повітряний потік і почав підійматися. Рятувальна операція з використанням літака завершилася невдачею, і пілот був змушений повернутися після підйому на висоту 1,5 км. Через кілька годин "дрейфу" оболонка дирижабля просочилася вологою і стала важчою, що змусило здійснити посадку далеко за містом без жертв. Однак спроба ремонту закінчилася загорянням оболонки, і дирижабль був повністю знищений.

Після аварії Андерс планував будівництво нового повітряного судна — "Київ-2", розрахованого на 12 осіб. Гондола нового проєкту мала форму човна і могла триматися на воді у разі приводнення. Проте цим планам не судилося здійснитися через початок Першої світової війни.

Історія дирижабля "Київ" — це не лише розповідь про технічне досягнення, але й свідчення підприємницького духу та інженерного таланту українців початку минулого століття. Цей епізод нашої історії нагадує, що Україна має багаті традиції в галузі авіабудування та повітроплавання, які варті пам'яті та пошани.

Раніше "Телеграф" розповідав про перших українських повітроплавців. Це були цікаві та подекуди екстремальні польоти на повітряних кулях у 18 столітті.