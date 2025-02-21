У авиационного парашюта украинские корни: кем был полтавчанин, который научил пилотов безопасно падать

Трагическая гибель украинского авиатора побудила его создать революционное спасательное устройство, изменившее будущее авиации

30 января 1872 г. в Полтаве в семье преподавателя математики и механики, Глеб Котельников, будущий изобретатель первого в мире авиационного ранцевого парашюта, родился. Его родители, Евгений и Екатерина Котельниковы, были образованными людьми, воспитывающими сына в атмосфере искусств и науки.

Глеб с детства проявлял интерес к технике, музыке и театру, что сформировало его разносторонние таланты. Он окончил полтавскую первую мужскую гимназию, а позже – Киевское военное училище. После службы в армии вернулся в Полтаву и работал акцизным чиновником. В то же время, он активно занимался театром и писал пьесы, что позволило ему стать частью культурной жизни города.

Изобретение парашюта

Трагедия, произошедшая во время празднования воздухоплавания в 1910 году, когда украинский авиатор Левко Мациевич погиб при падении с высоты 400 метров, стала катализатором Котельникова. Он осознал необходимость создания спасательного устройства для лётчиков. В результате длительных экспериментов и разработок, 27 октября 1911 года Глеб подал заявку на патент на "спасательный ранец для авиаторов с автоматическим выкидным парашютом". Но получить его смог только во Франции в 1912 году.

Признание и наследие

Хотя его изобретение не получило должного признания в Российской империи в течение длительного времени, с началом Первой мировой войны интерес к парашютам возрос. В 1926 году Котельников передал все свои патенты советскому правительству, отказавшись от вознаграждения. Его достижения оставались неизвестными на протяжении многих лет.

Глеб Котельников скончался 22 ноября 1944 года в Москве. В последнее время его вклад в развитие авиации начинает получать должное внимание: в Полтаве установлена мемориальная доска в честь конструктора. Этот выдающийся изобретатель оставил значительный след в истории авиации и продолжает вдохновлять новые поколения инженеров и изобретателей.

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