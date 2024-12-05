Первые украинские воздухоплаватели: интересные истории полетов на воздушных шарах 18 века

История первых отечественных воздухоплавателей – это впечатляющий рассказ о смелости, мечте и невероятных экспериментах.

В июле 1783 года братья Монгольфье совершили первый полет на воздушном шаре, который мгновенно стал сенсацией по всей Европе. Это была настоящая революция, изменившая представление человечества о полетах и ​​техническом прогрессе.

Но мало кто знает, что уже через несколько месяцев эта "балуномания" охватила и украинские земли. "Телеграф" нашел немало интересного об этом.

Первые эксперименты

История отечественного воздухоплавания началась с робких, но увлекательных экспериментов. Одним из первых энтузиастов стал Игнатий Мартынович – уникальная личность, хорват по происхождению, работавший во Львове. Вместе с врачом Германом Непомуком он создал собственный воздушный шар.

4 марта 1784 г. они устроили первый публичный запуск в парке Бельского. Тысячи горожан наблюдали, как аэростат поднялся на сто метров в считанные минуты. Правда, не обошлось без происшествий: во время второго полета горелка подожгла оболочку шара.

Особенно интересной фигурой был комендант крепости в Каменце Ян де Витте. Несмотря на почтенный возраст (за 70), он грезил полетами. 20 мая 1784 г. его команда осуществила успешный запуск аэростата высотой 7,5 метров, который пролетел около 400 метров и упал в реку Смотрич.

Технические вызовы и авантюры

Создание воздушного шара было очень сложным и дорогостоящим действием. Только на ткань для оболочки уходило более километра шелковой "китайки". Ткань нужно было пропитать смесью олифы и воска, чтобы сделать ее герметичной.

Первый пассажир над Львовом

Настоящей сенсацией стал полёт хорвата Морановича в июне 1792 года. В 14.00 он поднялся над садами Яблоновских во Львове. Зрители, которых собралось немало, замерли, а затем разразились аплодисментами. Это был первый человек, поднявшийся в небо над украинской землей!

Запреты и препятствия

Не все были увлечены новыми технологиями. Врач Герман публиковал статьи о вреде полетов, утверждая, что над землей человека ждет "ядовитый воздух" и "наэлектризованная атмосфера". А русская царица Екатерина II вообще издала указ о запрете запускать воздушные шары в теплое время года из-за риска пожаров.

Интересные факты

Воздухоплавание вызвало настоящий культурный бум: появились даже кулинарные блюда типа "Воздушный крем" и "Балочный соус к рыбе".

Местные газеты писали о полетах с незаурядным юмором и скептицизмом.

Высказывались опасения, что благодаря воздушным шарам участятся случаи угонов молодых девушек.

Экспериментаторы часто терпели неудачи: шары пылали, трескались, падали.

Эти первые украинские воздухоплаватели были настоящими пионерами, которые рисковали всем ради мечты покорить небо. Их история — увлекательный роман о техническом прогрессе, смелости и любознательности.

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