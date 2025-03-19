Война, как Голодомор, травмировала украинцев на поколения вперед, но нация выстоит, — психотерапевт Светлана Арефния

Кандидат психологических наук объяснила, как не пасть духом на фоне тотальной несправедливости

Сегодня, наверное, не осталось ни одного украинца, которого тем или иным образом не затронули последствия войны с Россией. Кто-то за последние три года потерял работу или дом, кого-то боевые действия превратили в беженца, а у многих война забрала самое дорогое: здоровье или даже жизнь близких людей.

"Телеграф" обратился к кандидату психологических наук, психотерапевту Светлане Арефнии, чтобы выяснить, насколько травматичным стал этот опыт для украинского общества в целом и сможем ли мы восстановить свое психологическое состояние после завершения войны.

"Важно помнить, что мир не черно-белый"

— По роду своей деятельности вы, как никто, имеете доступ к внутренним переживаниям украинцев. По вашему профессиональному мнению, как мы справляемся с вызовами четвертого года полномасштабной войны?

— Украинцы — очень мощная нация, и сейчас мы в этом просто убеждаемся. Мы не знаем, как следует справляться с этим испытанием, ведь именно такого опыта в нашей истории еще не было. Но анализируя, как мы это делаем, можно констатировать, что у нас получается.

— В начале вторжения украинцы продемонстрировали невероятную сплоченность и единство. Сегодня мы все еще едины в своей ненависти к врагам, но и друг к другу у нас появляется все больше вопросов. Почему это происходит?

— Первой нашей реакцией на вторжение был шок и мобилизация. Мы переживали начало войны, не зная, что делать, но мы сплачивались. Когда первый этап проживания стресса – тревога и напряжение – был преодолен, началась вторая стадия – сопротивление стрессу и истощению. Затем стресс стал хроническим. И снова мы все вместе находились в этом состоянии достаточно долго и все еще не вышли из него. Третья стадия стресса – это истощение, когда организм уже не может сопротивляться.

Все эти циклы мы пережили. Да, сейчас мы уже истощены, но заходим на новый этап, включающий восстановление ресурсов, жажду жизни и веру в лучшее. Это может стать выходом из состояния хронического стресса.

— Кажется, в какой-то момент у большинства украинцев исчезла способность к эмпатии по отношению к россиянам. Сами они называют это "расчеловечением". Что об этом говорит психология?

— Война поляризует. Она разделяет мир на черное и белое. Поэтому в какой-то момент возникает явление дегуманизации, что, конечно, влияет на поведение украинцев.

С одной стороны, дегуманизация нужна для того, чтобы преодолеть внутри себя моральные СТОПы, вроде "не убий". Особенно это касается военных, которым для того чтобы одолеть врага, приходится руководствоваться этой агрессией. С другой стороны, эта дегуманизация в дальнейшем может затруднять адаптацию к мирной жизни.

Отмечу, что поляризация касается не только украинцев. Весь мир сейчас разделяет нас на хороших и плохих, на тех, кто донатит до последней копейки, и тех, кто отстранился от войны. Рассматриваются только два подхода: или ты ставишь жизнь на паузу и страдаешь, или ты живешь здесь и сейчас, отрываясь по полной.

В этой ситуации очень важно помнить, что мир не черно-белый. На самом деле существует очень много цветов, и нам важно замечать весь этот спектр.

"Выживание, несмотря ни на что"

— В 2022-м нам пришлось адаптироваться и повысить свой порог чувствительности, чтобы справиться с новой реальностью. Когда что-то подобное случается с отдельной личностью, ее называют травмированной. В нашем случае речь идет о десятках миллионов людей. Будет ли эта травма иметь проявления в будущем и как повлияет на развитие нашего общества?

— Да, к сожалению, мы можем сейчас наблюдать формирование новой трансгенерационной травмы. Это коллективная травма, которая передается даже генетически.

Аналогично как и "наследие" Голодомора передалось и тем, кто не знал голода. Мы до сих пор считаем, что на столе должно быть много еды, а выбрасывать продукты – плохая примета. Мы до сих пор храним что-нибудь на всякий случай и всегда держим хлеб на столе.

То, что происходит сейчас, так же будет отражаться в будущем на нас, наших детях и даже внуках.

Первый посыл этой травмы — выживание, несмотря ни на что. Второй – не доверяй брату, соседу, другу и вообще никому, ведь они могут разочаровать и предать.

К сожалению, все травматические события, которые мы переживали и переживаем сейчас, будут отражаться на мировосприятии еще минимум двух поколений украинцев.

— Одной из причин случившегося в 2022 году историки называют невыученные уроки прошлого. Мы забыли, что россияне никогда не были нам друзьями. Чтобы это не повторилось в будущем, мы должны передать свой опыт – в том числе враждебность к россиянам – следующему поколению. Насколько правильно с точки зрения психологии учить детей ненавидеть?

— Нужно фокусироваться не на ненависти, а на ценностях своей жизни, своих границ — психологических, физических, географических, на осознании того, что есть твое и как его нужно отстаивать.

Нам долгое время незаметно прививали вражеские ценности, культуру, мировоззрение, и наш коллективный разум воспринимал это как должное. Хотя сейчас, вспоминая все это, невозможно поверить, что мы не замечали этого влияния. Теперь мы должны открыть нашим детям украинские ценности, традиции и ритуалы.

Понимая их, ребенок, естественно, будет относиться враждебно к тем, кто захочет отобрать эти ценности и пересечь его границы. Это будет работать не только с россиянами, а с кем угодно, кто посягнет на них.

Нужно акцентировать внимание на создании своей идентичности, в том числе — национальной. Это более эффективно, чем фокусировка на агрессии и ненависти.

Также для ребенка важно, как родители демонстрируют свое отношение. Если вы, как мама, показываете свою грусть, злость или ненависть не только словами, а эмоциями, ребенок считывает это как подкрепление тому, что ему говорят. Всё это объединяется и способствует более глубокому пониманию ситуации.

О мобилизации и уклонистах

— Мужчины, которые уклоняются от службы, часто объясняют это якобы несправедливостью подхода к призыву. Как вы думаете, можно ли было избежать большого количества уклонистов, выбрав другой подход к мобилизации?

— Здесь тоже проблема в поляризации: либо идут все, либо никто. Вспомним начало войны. Тогда пошли почти все. Мы были мотивированы именно выживанием и защитой своей территории. Что случилось потом? Их остановили и сказали, что так много людей не нужно. Потом передумали и начали снова всех собирать.

В паузе между двумя последними этапами мотивация упала, ведь люди перестали действовать исключительно на инстинктах и имели время проанализировать и сделать выбор, руководствуясь уже логикой, а не эмоциями.

Рациональный выбор показал, что не все хотят и не все могут идти в армию. Действительно, есть те, кто просто испугался и сбежал. Но есть и многие, кто может быть полезен армии другим способом.

Один по своим внутренним качествам способен воевать на передовой, другой – находить космические средства на закупку вооружения, третий – быть максимально продуктивным на тыловых должностях.

Поэтому, прежде всего, стоило бы создать действительно справедливый и честный отбор по возможностям и способностям.

Во-вторых, крайне важно, чтобы подготовка к службе длилась достаточно времени и давала возможность не только научиться военному делу, но и адаптироваться к новым условиям и реалиям.

Попадая на учения, мужчина переживает сильный стресс, но по мере того, как он знакомится с побратимами, получает поддержку и перенимает их опыту, уровень этой тревожности снижается в разы. В результате такой боец не сбежит с позиций при первой же возможности, потому что будет готов к тому, что его там ждет.

Именно такой систематический подход и строгое соблюдение всех требований и правил с обеих сторон могли бы значительно усилить нашу армию в будущем.

"Женщины разрушают стереотипы"

— Десятки тысяч украинских женщин добровольно вступили в ряды ВСУ. Многих из них дома ждут несовершеннолетние дети. При этом психологи предостерегают от разговоров с женщинами-военнослужащими на эту тему. Мол, это может вызвать у них чувство вины или даже стыда. Значит ли это, что внутри каждой украинки на фронте будет всегда возникать конфликт интересов сознательной гражданки и матери?

— Здесь уже проблема в обобщении. Действительно, есть стереотипное отношение к тому, что женщина – это берегиня, которая создает тепло и заботится о детях. Впрочем, в современном мире женщины разрушают эти стереотипы, ведь на самом деле могут все.

Конечно, у нас с мужчинами разные гормональные структуры и физические возможности. Но это не значит, что женщина не может быть эффективна в военной форме и на военной должности. Напомню, что лучшими снайперами в Советском Союзе были именно женщины.

Нам нужно отбросить стереотипное отношение и понять: если женщина делает этот выбор, он даже более осознанный, чем у мужчины. Если она решила стать на защиту страны, оставив детей с мамой, сестрой или подругой, она уже выстроила жесткую структуру мотивации и точно знает, зачем она это делает.

Такие женщины могут вызывать только большое уважение и получать от общества безграничную поддержку и благодарность.

Как избежать развода: три принципа

— По данным Минюста и статистике РАГСов, сегодня количество разводов в Украине почти догнало количество бракосочетаний. Война разлучает семьи как официально, так и территориально. В случае брака с военнослужащим это не просто отношения на расстоянии, но и союз, в котором партнеры живут кардинально разной жизнью. Как избежать отдаления?

— Причин для разрыва может быть множество. Некоторые пары были на грани еще до войны, а стресс только усугубил эти разногласия. Некоторые смогли понять проблемы в отношениях только на расстоянии, а теперь, найдя "новых себя", не хотят возвращаться к прошлому. Также есть много пар, которые пытаются сохранить отношения, несмотря на расстояние.

Это действительно сложно, ведь при отсутствии физического контакта теряется и эмоциональная связь, привязанность. Кроме того, вокруг каждого из партнеров строится новый социальный круг. Например, женщина может попасть в новое для себя сообщество беженцев за границей, а мужчина в армии тем временем строит очень эмоционально крепкие отношения с побратимами, ведь именно с ними он переживает опыт на грани жизни и смерти. Таким образом формируются два разных мира.

Избежать отдаления можно, следуя трем принципам.

Первое – это сохранение воспоминаний. Наш мозг не отделяет прошлое от настоящего, поэтому когда мы вспоминаем что-то приятное, на эмоциональном уровне мы как будто снова переживаем это. Сохраняйте ценные воспоминания и напоминайте друг другу о них.

Второе – это максимальная вовлеченность в жизнь партнера. Женщинам стоит делиться со своими мужчинами теми событиями, которые с ними происходят, просить советов или помощи в бытовых вопросах. Мужчинам-военным делиться подробностями своей жизни может быть сложнее, но даже на войне всегда можно найти, о чем рассказать. Любая бытовая история или забавный рассказ о котике или собачке на фронте даст женщине ощущение вовлеченности в вашу жизнь.

Третье – это будущее. Стройте общие планы, мечтайте, придумывайте что-то вместе. В этот момент в организме вырабатывается дофамин, способствующий эмоциональному сближению и помогающий укрепить вашу связь.

— Некоторые жены военнослужащих отмечают изменение сексуального поведения у своих мужей. Насколько это естественно — когда такое кардинальное изменение обстоятельств и образа жизни в худшую сторону меняет наш темперамент и предпочтения в интимных отношениях?

— Это очень индивидуальный вопрос. Если вы понимаете, что в этом аспекте возникают проблемы, нужно обращаться к специалистам, которые смогут помочь именно с вашим запросом.

Действительно, поведение может меняться в разные стороны. Это зависит от уровня темперамента, половой конституции, опыта, либидо и много других составляющих, влияющих на нашу сексуальную жизнь.

К примеру, у мужчин в стрессовой ситуации либидо может повышаться. У женщин, наоборот, оно снижается и замирает. У одних пар страсть разгорается именно в экстремальных условиях, а другим для этого нужен покой и уют.

Некоторые женщины теряют тягу к сексу, когда их мужчина в опасности, а другие, увидев партнера в новой роли, заново влюбляются в него и испытывают возбуждение 24/7.

Какое бы развитие не имели ваши "базовые настройки", если это беспокоит вас, лучше обратиться к специалисту и получить консультацию, основанную на индивидуальном подходе.

Как преодолеть стресс

— Рано или поздно война закончится, но уже сейчас очевидно, что сам факт прекращения огня не станет той сатисфакцией, в которой мы нуждаемся. Украинцы потеряли десятки тысяч людей, свои земли и никогда не смогут спать спокойно. При этом те, кто сделал все это с нами, не понесли никакого наказания. Как смириться с этой тотальной несправедливостью? Особенно тем, кто потерял в этой войне самое дорогое.

— Во-первых, нам следует избавляться от негативных установок. Да, риски существуют, но они не должны формировать наше отношение к будущему.

Для того чтобы правильно себя настроить, можно воспользоваться ресурсоориентированной моделью преодоления стресса. Ее создал основатель израильского Центра преодоления стресса, профессор Мули Лахад. Называется эта система "Basic Ph", где:

B – Belief & values – это вера и ценности. Да, мы больше не верим соседям, но теперь мы верим в свои силы. Мы ценим близких больше, чем раньше, и это большой ресурс и опора для нас.

A – Affect – это выражение эмоций и чувств. Наше эмоциональное состояние сейчас колеблется от ненависти и агрессии к разочарованию и истощению. Наблюдайте за этим и старайтесь вымещать отрицательные переживания с помощью спорта, медитации, танцев или искусства.

S – Socialization – это социальные связи. Окружайте себя людьми, которые могут вас понять и поддержать, с которыми вы как одна команда сможете двигаться дальше в любой сфере.

I – Imagination – это воображение и мечты. Нам нужно настраиваться на то, что, несмотря ни на что, мы адаптируемся, защитимся и обязательно все преодолеем. Не переставайте верить, мечтать и максимально реалистично представлять именно этот сценарий.

C – Cognition, thought – это когнитивные стратегии. Если мы спокойно и трезво анализируем все, что происходит вокруг, у нас развивается критическое мышление. С ним мы не верим во все, что предлагает пропаганда, не теряем лимбическую систему и рационализацию.

Ph – Physical – это физическая активность и телесные ресурсы. Заботьтесь о своем физическом состоянии, своем теле и здоровье. Стресс производится гормональной системой с участием кортизола, адреналина, норадреналина и других нейромедиаторов. Чтобы избавиться от них, нам нужны физические нагрузки и дыхательные упражнения.

"Сейчас мы истощены, но заходим на новый этап, который включает восстановление ресурсов, жажду жизни и веру в лучшее", - считает Светлана Арефния

В заключение хочу сказать, что огромное количество ученых сейчас работают над созданием инструментов для преодоления стрессового состояния и адаптации украинцев в послевоенный период. Да, мы травмированы, но, несмотря на это, прямо сейчас мы формируем такую мощную нацию, которая стопроцентно справится со всеми испытаниями.

Более того, для всего мира мы станем примером того, как преодолевать трудности во всех сферах — психологической, военной, политической. У нас будут учиться тому, как выдержать все это и жить дальше.

"Телеграф" обращает внимание читателей на то, что за любыми советами по конкретным психологическим проблемам нужно индивидуально обращаться к специалистам.