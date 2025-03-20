Збудження 24/7 чи завмирання лібідо. Як реагувати на зміну в інтимних стосунках під час війни

У деяких пар екстремальні умови розпалюють пристрасть

Кардинальна зміна обставин і способу життя військових серйозно впливає на сексуальну поведінку бійців. Однак і поведінка їхніх партнерок зазнає змін – від повного неприйняття сексу до постійного збудження.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона пояснила, як реагувати на такі відмінності в інтимних стосунках.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

— Це дуже індивідуальне питання. Якщо ви розумієте, що в цьому аспекті у вас виникають проблеми, потрібно звертатись до фахівців, які зможуть допомогти саме з вашим запитом.

Дійсно, поведінка може змінюватися у різні сторони. Це залежить від рівня темпераменту, статевої конституції, досвіду, лібідо і ще купи складових, які впливають на наше сексуальне життя, — каже кандидат психологічних наук.

Вона наводить приклад, що у чоловіків в стресовій ситуації лібідо може підвищуватись, а у жінок, навпаки, знижується і завмирає.

— У одних пар пристрасть розпалюється саме в екстремальних умовах, а іншим для цього потрібен спокій і затишок, — каже психологиня. — Деякі жінки втрачають потяг до сексу, коли їхній чоловік у небезпеці, а інші, побачивши партнера в новій ролі, заново закохуються у нього і відчувають збудження 24/7.

Однак експертка додає: хоч би який розвиток мали ваші "базові налаштування", якщо це турбує вас, краще звернутися до спеціаліста і отримати консультацію, що базуватиметься на індивідуальному підході.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу" як уникнути розлучення з чоловіком-військовим .