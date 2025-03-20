Рус

Збудження 24/7 чи завмирання лібідо. Як реагувати на зміну в інтимних стосунках під час війни

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Щире кохання здатне подолати всі воєнні негаразди
Щире кохання здатне подолати всі воєнні негаразди. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

У деяких пар екстремальні умови розпалюють пристрасть

Кардинальна зміна обставин і способу життя військових серйозно впливає на сексуальну поведінку бійців. Однак і поведінка їхніх партнерок зазнає змін – від повного неприйняття сексу до постійного збудження.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла психотерапевтка Світлана Арефнія. Вона пояснила, як реагувати на такі відмінності в інтимних стосунках.

Більше про це читайте у публікації: "Війна, як Голодомор, травмувала українців на покоління вперед, але нація вистоїть, — психотерапевтка Світлана Арефнія".

— Це дуже індивідуальне питання. Якщо ви розумієте, що в цьому аспекті у вас виникають проблеми, потрібно звертатись до фахівців, які зможуть допомогти саме з вашим запитом.

Дійсно, поведінка може змінюватися у різні сторони. Це залежить від рівня темпераменту, статевої конституції, досвіду, лібідо і ще купи складових, які впливають на наше сексуальне життя, — каже кандидат психологічних наук.

Вона наводить приклад, що у чоловіків в стресовій ситуації лібідо може підвищуватись, а у жінок, навпаки, знижується і завмирає.

— У одних пар пристрасть розпалюється саме в екстремальних умовах, а іншим для цього потрібен спокій і затишок, — каже психологиня. — Деякі жінки втрачають потяг до сексу, коли їхній чоловік у небезпеці, а інші, побачивши партнера в новій ролі, заново закохуються у нього і відчувають збудження 24/7.

Однак експертка додає: хоч би який розвиток мали ваші "базові налаштування", якщо це турбує вас, краще звернутися до спеціаліста і отримати консультацію, що базуватиметься на індивідуальному підході.

Нагадаємо, раніше вона пояснила "Телеграфу" як уникнути розлучення з чоловіком-військовим .

Теги:
#Психолог #психотерапевт #Інтимні стосунки #Секс #Світлана Арефнія