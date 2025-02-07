Зеленое топливо из Украины: Украина начала экспорт биометана в Европу
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Украина впервые экспортировала биометан в Европу – исторический прорыв в энергетике
6 февраля 2025 года Украина сделала исторический шаг – впервые экспортировала биометан по трубопроводу в Европу. Это стало возможным благодаря многолетней работе властей, операторов газовых сетей, таможенных органов, экспертов и производителей биометана.
Как сообщает Энергетическая таможня, первая партия экологически чистого газа в ЕС составила 67 тысяч кубометров. Это открывает новые перспективы для Украины в энергетическом секторе и укрепляет его позиции на европейском рынке возобновляемой энергии.
Украинские производители теперь могут поставлять биометан в страны Европы через газотранспортную систему (ГТС), подключая свои установки к магистральным и распределительным газовым сетям. Условия присоединения и транспортировки для производителей биометана аналогичны действующим для добытчиков природного газа, отметили в Минэнерго.
Почему это важно для Украины?
- Энергетическая независимость – биометан уменьшает зависимость от ископаемого топлива, усиливая безопасность страны.
- Экономическое развитие – экспорт биометана открывает новые возможности для инвесторов и стимулирует биоэнергетику.
- Поддержка фермеров – сырьем для биометана являются аграрные отходы, что обеспечивает дополнительный доход для сельского хозяйства.
- Евроинтеграция – Украина подтверждает готовность быть ключевым поставщиком возобновляемой энергии в ЕС.
Биометан является полноценной заменой природного газа, ведь он экологически чист и способствует сокращению выбросов CO₂. Учитывая огромный потенциал Украины в этой сфере, успешный запуск трубопроводного экспорта может сделать страну важным партнером ЕС в борьбе с климатическими изменениями.
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