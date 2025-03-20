16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку с 1 апреля

Некоторые могут оформить справку дистанционно

Общая мобилизация в Украине продлена до мая 2025 года, но некоторые категории граждан могут получить отсрочку от призыва. В частности, это касается людей с определенными семейными обстоятельствами, проблемами со здоровьем или работающих в стратегически важных сферах.

"Телеграф" рассказывает, кто освобожден от мобилизации с 1 апреля. Согласно статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", право на отсрочку могут получить следующие категории граждан:

люди с инвалидностью любой группы;

временно непригодные к службе по состоянию здоровья — отсрочка предоставляется сроком от 6 до 12 месяцев по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК) с обязательным повторным медосмотром.

Отсрочку можно получить по семейным обстоятельствам. Не подлежат мобилизации:

родители трех и более детей до 18 лет (кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов);

одинокие родители или те, кто воспитывает ребенка до 18 лет в случае смерти другого родителя, лишения родительских прав или признания пропавшим без вести;

люди, воспитывающие ребенка с инвалидностью или тяжелым заболеванием;

граждане, которые опекают несовершеннолетних сирот или детей, лишенных родительской опеки;

те, кто ухаживает за тяжелобольными родными (супруга, ребенок, один из родителей или родители супругов, нуждающиеся в постоянном уходе);

опекуны лиц, признанных судом недееспособными;

мужчины, в которых жена имеет инвалидность I или II группы.

Также оформить отсрочку могут:

члены семьи второй ступени родства, осуществляющие уход за лицами с инвалидностью I или II группы (при отсутствии близких родственников первой ступени);

люди, имеющие несовершеннолетнего ребенка, если их супруг проходит военную службу;

родные погибших или пропавших без вести во время боевых действий;

члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";

освобожденные из плена военные или гражданские мужчины (могут быть призваны только по собственному желанию).

Через обучение или работу можно получить отсрочку. Такое право имеют:

студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме (если получают более высокий уровень образования, чем предыдущий);

научные работники, преподаватели и учителя, работающие от 0,75 ставки и имеющие соответствующую степень или звание.

Бронирование работников

С 22 ноября 2024 года действует постановление Кабинета Министров №1332, регулирующее вопросы бронирования работников на критически важных предприятиях.

Отсрочки, оформленные через Министерство экономики или портал "Дія", действуют только до 30 марта 2025 года. Критически важные предприятия должны подтвердить свой статус до конца текущего месяца, в противном случае бронирование будет аннулировано.

Как оформить отсрочку

Для получения отсрочки необходимо обратиться в территориальный центр комплектования (ТЦК и СП) со следующими документами:

паспорт или иное удостоверение личности;

военный билет;

документы, подтверждающие основания для отсрочки (справка об инвалидности, свидетельства рождения детей, медицинские заключения и т.д.).

Отметим, что студенты, многодетные родители и лица с инвалидностью могут воспользоваться упрощенной процедурой оформления через мобильное приложение "Резерв+".

Ранее "Телеграф" писал, могут ли мобилизовать студента без отсрочки. Ваш статус могут не учесть при отсутствии соответствующих документов.