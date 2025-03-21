Половина человечества — потомки украинцев: гарвардские ученые сделали сенсационное открытие

Степи Херсона оказались настоящим генетическим центром европейской цивилизации

Недавние открытия западных ученых подтвердили интересный факт: южные степи Украины являются колыбелью евразийской цивилизации. Археологические находки древнейшей ямной культуры, обнаруженные еще в прошлом веке, получили новое научное подтверждение, изменяющее наше понимание истоков европейской цивилизации.

Генетики Гарвардского университета установили, что почти половина современного населения Земли несет в себе гены представителей этой культуры. А она зародилась именно на территории современной Украины.

Кто такие ямники

Ямная культура процветала около 5 000 лет назад в степных районах близ Черного моря. Это было одно из первых кочевых пастушьих обществ, активно мигрировавшее Евразийским континентом, распространяя свое влияние как на Европу, так и на Азию. Их переселенцы продвигались не только в Европу, но и в направлении Средиземноморья и достигали даже Балканского региона.

Генетический центр ямной культуры

Местность возле села Михайловка Херсонской области считают генетическим центром ямной культуры. Именно отсюда, по данным современных исследований, началось развитие того, что позже стало европейской цивилизацией. Эта культура была настолько развита, что существовала еще до появления египетских пирамид.

Свое название ямная культура получила из-за характерной традиции захоронения умерших в ямах под курганами. Интересно, что мужчин хоронили с большими почестями, что свидетельствует о патриархальном устройстве тогдашнего общества.

Влияние ямной культуры на современность

Революционные открытия Дэвида Райха, генетика Гарвардской медицинской школы, показали, что гены представителей ямной культуры находятся практически у каждого второго современного обитателя Земли. Это означает, что около половины человечества сегодня являются генетическими отпрысками этой культуры.

Вклад ямников в развитие цивилизации не ограничивался только генетическим материалом. Они также распространяли свои технологические изобретения, среди которых – деревянные повозки, ставшие первым колесным транспортом в Европе и Украине.

Язык и культурное наследие

Хотя язык ямной культуры не сохранился в письменном виде, современные лингвисты частично восстановили его и установили связь с четырьмя сотнями современных языков. Это свидетельствует о колоссальном влиянии ямников на формирование индоевропейской языковой семьи, в которую принадлежит большинство европейских языков.

Современные археологические исследования

К сожалению, археологические исследования в местах, где жили представители ямной культуры, сейчас почти невозможны из-за оккупации и боевых действий. Село Михайловка в Херсонской области было освобождено в 2022 году, но близость линии фронта делает работу археологов в этих местах чрезвычайно опасной.

Открытие западных ученых подтвердило, что ямная культура действительно была колыбелью евразийской цивилизации, и ее влияние можно проследить во многих современных обществах. Эта древняя культура не только распространила свой генетический материал среди народов Европы и Азии, но и передала свои технологические достижения и языковое наследие, которые имели решающее значение для развития современной цивилизации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что предки украинцев были чернокожими. Праславяне, вероятно, выглядели совсем не так, как мы себе представляем.