Чтобы чувствовали себя как дома? Для военнопленных из РФ закупят странный товар

Достаточно необычная закупка

Лагерь для содержания военнопленных в Днепропетровской области провел тендер на приобретение деревянного уличного туалета. Стоимость такого необычного товара составила 7 810 гривен.

Соответствующий тендер был размещен на платформе онлайн-закупок Рrozorro 1 марта 2025 года и в этот же день был определен победитель. Стоит отметить, что закупка проводилась без использования электронной системы.

Так, государственное учреждение "Лагерь для содержания военнопленных "Центр 3" в Днепропетровской области приобрел один деревянный уличный туалет. Стоимость товара составила 7 810 гривен.

Туалет должны доставить по адресу до 13 марта 2025 года.

Место поставки товара: Днепропетровская область, Никопольский район, город Покров, ул. Мозолевского Бориса, 15.

Победителем тендера оказалась Белоконь Наталья Александровна, которая была единственным участником торгов.

Стоит отметить, что на платформе онлайн-объявлений OLX есть множество объявлений о продаже деревянных туалетов и они представлены в разных ценовых категориях. Самые простые можно приобрести от 3 000 тысяч гривен, а более "навороченные" модели могут стоить более 7 тысяч гривен.

Таким образом, заявленная стоимость 7 810 гривен за единицу находится в верхнем сегменте рынка и остается открытым вопрос, нельзя ли было найти аналогичный товар по более низкой цене.

Напомним, публичное акционерное общество "Укрнафта" объявило тендер на покупку 11 офисных шредеров с общей ожидаемой стоимостью 152 900 гривен. Таким образом, стоимость одного устройства составит около 13 900 гривен. В то же время, анализ рынка демонстрирует, что подобные модели можно найти значительно дешевле.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Одессе "Укрпочта" планирует потратить миллионы гривен на ремонт авто. Общая ожидаемой стоимость услуг оценивается в 3 миллиона 759 тысяч гривен.