Шквальный ветер и ливни. Каким областям не повезет с погодой в ближайшие дни

Солнечной погоды можно не ждать

На смену теплой и солнечной погоде в Украину скоро придут сильные дожди. Почти во всех регионах ожидаются осадки, а иногда и шквальный ветер.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 23 марта, Киев и область накроют сильный ветер, а дожди прольются на территорию страны с 24 марта.

Когда в Украине будет дождь

Уже с понедельника, 24 марта, западные и северные регионы ожидают осадки. Как прогнозируют синоптики, столбик термометра днем будет колебаться от +10 до +15 градусов, а ночью опустится до +7 градусов. Обильные дожди обещают на западе и севере страны, а умеренные — в центральных и южных регионах. На востоке умеренная облачность без осадков.

Во вторник, 25 марта, ожидается немалый ливень на большинстве территорий Украины. Больше всего не повезет западу и северу страны, однако и в центре будет идти дождь. Также осадки прогнозируются на юге и востоке страны, но меньшей интенсивности. Столбик термометра днем покажет до +18 градусов, а ночью – до +6 градусов.

Штормовое предупреждение

В воскресенье, 23 марта, метеорологи объявили штормовое предупреждение в нескольких областях страны. В течение суток сила ветра будет достигать 20 м/с, что соответствует первому желтому уровню опасности.

"Днем 23 марта в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что к концу марта в Украине резко изменится погода.