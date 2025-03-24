Взрывы раздались в Буковеле? Все подробности загадочных звуков на Франковщине

Полиция и администрация области уже отреагировали

На Франковщине местные слышали серию загадочных звуков, похожих на взрывы. Тревогу в Украине и области в тот момент не объявляли.

Как сообщают местные каналы, люди слышали взрывы в большинстве горных городов. Полиция и администрация области уже отреагировали.

"Загадочные взрывы на Франковщине: взрывы слышали в Буковеле, Косово, Делятине, Верховине, Краснике и Кутах", — говорится в сообщении.

Воздушная тревога в области на момент взрывов и после не объявлялась. Пока причина странных звуков неизвестна.

По словам правоохранителей, на линию 102 не поступало никаких сообщений о якобы взрывах в Делятине, Буковеле или еще где-то в той стороне. Полиция настаивает на том, что в горных регионах все тихо.

"Информация о серии взрывов в Прикарпатье не соответствует действительности! В области все спокойно. Берегите себя и родных", — написала глава ОВА Светлана Онищук.

В сети предполагают, что взрывы могли возникнуть в результате учений или из-за самолета, который преодолевал звуковой барьер.

Местные чаты и каналы сообщали о взрывах, которые слышали в разных городах примерно в 17:00. Некоторые даже написали, что от звука затрясло дом и дверь.

Напомним, что в ночь на 24 марта россияне атаковали Запорожье и Киевскую область беспилотниками. Повреждены частные дома, есть ранены, обошлось без погибших.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в отделении полиции на Одесщине недавно прогремел взрыв. Известно, что есть погибшие и пострадавшие.