Значок за миллион не хотите? В Украине продают очень редкую и уникальную вещь (фото)

Это настоящая роскошь для коллекционеров

Вещи из СССР до сих пор можно купить в Украине. Продают редчайший значок, выпущенный в 1939 году в честь 10-летия Театра имени Щорса.

Это единственный экземпляр, сохранившийся до наших дней. Об этом стало известно из объявления, размещенного на сайте купли-продажи.

Этот театральный артефакт имеет особую историческую ценность для коллекционеров. В 1939 году руководство тогдашнего театра имени Щорса, который основался в Житомире, выпустило ограниченную серию памятных значков. Их количество было строго ограничено — лишь по числу сотрудников театра.

После войны сохранился только один экземпляр. Интересно, что даже в самом областном театре, ныне известный как Запорожский академический украинский музыкально-драматический театр имени В. Г. Магара, не осталось ни одного такого значка.

Найденный артефакт тяжелый, на закрутке. Он в отличном состоянии, словно только что изготовлен.

Владелец оценивает его высоко не менее 1 000 000 грн. Это делает вещь одним из самых дорогих театральных артефактов в своей семье.

Запорожский академический украинский музыкально-драматический театр им. Г. Магара — что известно

Это один из старейших и известных театров Украины. Он был основан в 1929 году, как Театр имени Щорса в Житомире, позже театр переехал в Запорожье. В 2004 году театр получил статус академического. Название в честь Владимира Герасимовича Магара – выдающегося режиссера, руководившего театром на протяжении многих лет.

У театра богатый репертуар украинской и мировой классики. Регулярно проводить премьеры современных постановок. Является участником многих национальных и международных театральных фестивалей. Есть собственная театральная школа, где воспитываются новые таланты.

Театр расположен в историческом здании в центре Запорожья. Имеет большую и малую сцены для разных типов представлений. Он продолжает традиции, заложенные еще в далеком 1929 году, когда он был создан как Театр имени Щорса, и остается важным культурным институтом современной Украины.

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