Работа мечты для тех, кто любит лошадей. Пенсионерам предлагают интересное и прибыльное занятие
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Дополнительные работы оплачиваются отдельно
Работа для пенсионеров в Украине есть, поэтому пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии. Например, в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовы взять на работу пенсионера.
Сообщение о работе размещено на одном из популярных сайтов объявлений. Работать нужно в селе Бышев Фастовского района Киевской области. Вахтенный график работы: 15/15 или 10/10, или 7/7. Также возможно постоянное проживание. Конюху предоставляется жилье со всеми удобствами.
Заработная плата — 16 500 — 22 000 грн. Она указана как минимальная за месяц (из расчета 4 тыс. грн за одну лошадь). Дополнительные работы оплачиваются раздельно.
Работодатель отмечает, что работа не тяжелая и "идеальна для активного пенсионера-хозяйственника без вредных привычек". Основные обязанности — уборка конюшни и территории, кормление. Кроме этого, всегда есть возможность для дополнительных оплачиваемых работ.
Обязанности:
- поддерживать чистоту в конюшне;
- кормить лошадей;
- варить кашу собакам.
"Преимущество тем, кто работал с животными и умеет управлять трактором (раз в неделю вывозим остатки сена диким козам; летом косим собственное сено (в сенокос — дополнительная оплата)", — говорится в объявлении.
Требования:
- обязательная украиноязычность,
- аккуратность,
- корректность,
- отсутствие нарко/алкогольной зависимости,
- любовь к животным.
Работодатель готов рассмотреть вариант для работника-ВПЛ. Есть возможность предоставить отдельный дом для проживания семьи.
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