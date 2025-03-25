Работа мечты для тех, кто любит лошадей. Пенсионерам предлагают интересное и прибыльное занятие

Дополнительные работы оплачиваются отдельно

Работа для пенсионеров в Украине есть, поэтому пожилые люди, имеющие здоровье и желание, могут заработать хорошую прибавку к пенсии. Например, в Киевской области ищут конюха по уходу за четырьмя лошадьми, готовы взять на работу пенсионера.

Сообщение о работе размещено на одном из популярных сайтов объявлений. Работать нужно в селе Бышев Фастовского района Киевской области. Вахтенный график работы: 15/15 или 10/10, или 7/7. Также возможно постоянное проживание. Конюху предоставляется жилье со всеми удобствами.

Заработная плата — 16 500 — 22 000 грн. Она указана как минимальная за месяц (из расчета 4 тыс. грн за одну лошадь). Дополнительные работы оплачиваются раздельно.

Работодатель отмечает, что работа не тяжелая и "идеальна для активного пенсионера-хозяйственника без вредных привычек". Основные обязанности — уборка конюшни и территории, кормление. Кроме этого, всегда есть возможность для дополнительных оплачиваемых работ.

Обязанности:

поддерживать чистоту в конюшне;

кормить лошадей;

варить кашу собакам.

"Преимущество тем, кто работал с животными и умеет управлять трактором (раз в неделю вывозим остатки сена диким козам; летом косим собственное сено (в сенокос — дополнительная оплата)", — говорится в объявлении.

Требования:

обязательная украиноязычность,

аккуратность,

корректность,

отсутствие нарко/алкогольной зависимости,

любовь к животным.

Работодатель готов рассмотреть вариант для работника-ВПЛ. Есть возможность предоставить отдельный дом для проживания семьи.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе есть интересная работа для пенсионеров. Ищут фотографа новостроек, зарплата – до 7800 гривен.