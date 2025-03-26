В Украине продают ретро-байк 50-х годов за впечатляющую сумму: узнайте, в каком он состоянии (фото)

Байк в отличном состоянии, наполированный до блеска.

В интернете появилось интересное объявление о продаже ретро-мотоцикла ИЖ-350 со времен Советского Союза. Этот товар может стать настоящим сокровищем для любителей мото, да еще и в сочетании со стариной.

Подходящее объявление появилось на популярном сайте купли-продажи. Автор отметил, что транспорт выпущен в 1950 году.

Это классический мотоцикл с пробегом более 14 000 км, оснащенный двигателем объемом 350 сантиметров кубических и ручной механической коробкой передач. Байк имеет цепной привод, что характерно для техники своего времени. Он растаможен и готов к использованию.

Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска

Такое удовольствие вам обойдется в 7 500 долларов или почти 314 000 гривен.

Важно, что ИЖ-350 хранит 97% оригинальных запчастей времен СССР без использования польских новоделов. Технический паспорт и номерной знак старого образца придают ему определенную историческую ценность.

Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска Мотоцикл ИЖ-350 1950 года выпуска

Мотоцикл находится в отличном состоянии: не имеет посторонних запахов, что делает его идеальным для использования в качестве элемента интерьера или для коллекции.

Этот ретро-байк станет не только стильным акцентом в вашей коллекции, но и предметом восхищения всем, кто ценит технические шедевры эпохи Советского Союза.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине продают редкую картину советского художника, которая сохранилась в отличном состоянии до сих пор. Она является единственным экземпляром в мире и стоит более 1,5 млн гривен.