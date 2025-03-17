Редкие модели авто СССР продают за 9000 гривен: что в них особенного (фото)

Ретро-авто в миниатюре: OLX предлагает уникальную коллекцию.

В интернете появилось любопытное объявление для любителей ретро-автомобилей и коллекционеров. Продавец предлагает масштабные модели автомобилей СССР в соотношении 1:43. Все машинки имеют ретро-дизайн и изготовлены с высокой детализацией.

Данное предложение доступно на платформе OLX. В объявлении представлены модели разных цветов: классические "Волги", "Жигули", микроавтобусы "РАФ" и даже редкие варианты ГАЗ. Коллекция содержит как гражданские, так и служебные автомобили – от такси до карет скорой помощи.

Стоимость моделей значительно отличается: некоторые экземпляры оценены в 1400 грн., а редкие и хорошо сохраненные – в 9000 грн. По словам продавца, большинство моделей сохранились в отличном состоянии.

Такие модели ценятся среди коллекционеров, ведь их выпуск пришелся на период СССР, и многие из них уже стали раритетом. Любители советского автопрома могут расширить свои коллекции или приобрести модель автомобиля, которым когда-то владели их родители или дедушки.

Если вы коллекционер или просто фанат ретро-автомобилей, это предложение может быть интересным. Объявление еще активно, но такие лоты быстро находят своих покупателей.

Ранее "Телеграф" писал о том, что на онлайн-аукционе появился уникальный лот – фарфоровая чашка, изготовленная специально к VIII чемпионату мира по пилотажу 1976 года в Киеве. Изделие создано на Киевском экспериментальном керамически художественном заводе и является настоящим раритетом.