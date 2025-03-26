В России не хотят отдавать ЗАЭС ни Украине, ни США: даже "вескую" причину придумали

В РФ подчеркнули недопустимость "совместного использования ЗАЭС с другими государствами"

Министерство иностранных дел России исключило возможность передачи контроля над Запорожской атомной электростанцией Украине. Также 26 марта вице-премьер-министр России Александр Новак отметил, что РФ не будет рассматривать совместные управления ЗАЭС из США.

Как сообщили российские СМИ, в МИД 25 марта подчеркнули, что "ЗАЭС — российский ядерный объект ". Кроме того, добавили, что возвращение станции в российскую атомную отрасль является якобы уже реализованным фактом, который международное сообщество "должно только признать".

В МИД РФ подчеркнули недопустимость "совместного использования ЗАЭС с другими государствами", заявив, что в таком случае якобы невозможно обеспечить "должную" ядерную безопасность и "урегулировать вопросы гражданской ответственности".

"Таких прецедентов в мировой практике нет", — говорится в сообщении.

26 марта вице-премьер-министр России Александр Новак подтвердил вышеупомянутое заявление российского МИД.

Ранее Дональд Трамп высказывал идею, что США могли бы взять под контроль 4 украинских атомных электростанции по вопросам безопасности. По идее американского лидера это дало бы возможность обеспечить лучшую защиту для энергетической инфраструктуры Украины. Несмотря на это, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что во время разговора с Трампом 19 марта речь шла только об одной станции, которая находится под оккупацией российских войск.

Напомним, "Телеграф" сообщал предположения экспертов, сможет ли ЗАЭС работать на Украину, если ею будет "заботиться" президент США.