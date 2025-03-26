Не только тишина в море. О чем уже удалось договориться Украине, России и США (главные заявления)

Собрали главные заявления по результатам второго раунда переговоров между Украиной, США и Россией

В Саудовской Аравии 25 марта прошел второй раунд важных переговоров между делегациями США, Украины и России. После дипломатических заявлений появился ряд ключевых деталей и реакций сторон о ходе переговоров.

"Телеграф" избрал все, что известно о переговорах 24-25 марта в Эр-Рияде.

Ключевые договоренности касаются нескольких важных направлений:

с 25 марта вступило в силу перемирие в Черном море. Украина и Россия должны воздержаться от атак на морские суда, обеспечив свободное судоходство

стороны достигли договоренности о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет атаковать российские энергетические объекты, а Россия – украинские.

"О чем мы договорились — что может быть тишина на море и свободное судоходство. Мы благодарны американской стороне за этот результат", — сказал Владимир Зеленский.

США выступили посредником в переговорах

Белый дом подтвердил достижение договоренностей об обеспечении безопасного судоходства и механизмах недопущения ударов по критической инфраструктуре.

Министр обороны Украины Рустем Умеров отметил принципиальную позицию: выход российских военных судов за пределы восточной части Черного моря будет восприниматься как угроза безопасности Украины.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц раскрыл планы американской стороны: "Мы будем говорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерновое топливо и снова начать торговлю".

В то же время, руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил о возможном усилении российских информационных атак на фоне достигнутых договоренностей.

Важно отметить, что стороны имеют разное видение деталей перемирия. В частности, Кремль утверждает, что 30-дневный запрет действует с 18 марта, тогда как украинская сторона считает его началом 25 марта.

Россия затягивает время

26 марта президент США Дональд Трамп откровенно прокомментировал текущее состояние войны. "Я вижу ужасные фотографии полей боев, где разбросаны человеческие останки. Современное оружие, особенно беспилотники, превратили эту войну в настоящую мясорубку", — заявил американский лидер.

"Я думаю, что Россия хочет положить этому конец, но, возможно, они намеренно затягивают".

Реакция российской стороны

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что главным вопросом на переговорах было "обеспечение безопасного судоходства в Черном море". Он подчеркнул, что Россия готова возобновить Черноморскую зерновую инициативу.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил: "Контакты с США Россия будет продолжать, хотя конкретики пока нет".

Ранее "Телеграф" также писал, что США достигли важных договоренностей с Украиной и Россией. На что согласились стороны.