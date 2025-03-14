Некоторым отсрочку от мобилизации продлевают автоматически: кого это касается

Пока только три категории украинцев имеют такую возможность

Автоматическое продление отсрочок от мобилизации расширяют через электронные реестры. Уже более 240 тысяч человек воспользовались онлайн-оформлением отсрочки через приложение "Резерв+".

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко портала DOU. По ее словам, автоматически продлеваются отсрочки, основания для которых могут быть проверены через электронную систему "Оберег".

Это касается таких категорий граждан:

люди с инвалидностью, имеющие пенсионное удостоверение;

студенты, аспиранты и докторанты учебных заведений;

родители троих и более детей, рожденных в одном браке.

Эти категории граждан освобождаются от обязанности повторно предоставлять документы, потому что система автоматически проверяет их данные в реестрах, отмечает Черногоренко.

Несмотря на стремление к цифровизации, есть случаи, когда автоматическое продление отсрочки невозможно. В частности, если у многодетного отца кто-то из детей родился за границей, система не всегда может подтвердить этот факт из-за отсутствия данных в украинских электронных реестрах.

Проблемы возникают и в случаях, когда один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы и нет других лиц, обязанных их содержать.

Также нельзя автоматизировать отсрочку для лица, имеющего жену (супруга) с инвалидностью ІІІ группы вследствие тяжелого онкологического заболевания или отсутствия конечностей.

"Не всегда возможно проверить основания для отсрочки в государственных реестрах. Если у многодетного отца один ребенок родился за границей, данные об этом не всегда доступны. Хотя между Украиной и европейскими странами есть договоренности о взаимном признании документов, эти свидетельства о рождении не вносятся в электронные реестры. Поэтому даже если у ребенка есть гражданство Украины, данные не попадают в Минюст и система не может подтвердить эту информацию через электронное взаимодействие", — объясняет заместитель министра обороны.

Екатерина Черногоренко добавила, что отсрочка действует до завершения объявленной мобилизации. Поскольку военное положение и мобилизация продолжаются каждые 90 дней, основания для отсрочки подлежат повторной проверке.

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