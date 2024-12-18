Отсрочка от мобилизации по уходу за родителями: как ее оформить

Для получения справки нужно пройти несколько этапов

Несмотря на общую мобилизацию, некоторые категории граждан имеют право на отсрочку от призыва. В частности, это касается мужчин, которые осуществляют постоянный уход за больными родителями.

"Телеграф" рассказывает, как оформить факт ухода. Кому могут предоставить отсрочку от мобилизации, предусмотрено ст. 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно действующему законодательству, основаниями для отсрочки являются:

Уход за родителями с инвалидностью I или II группы. Для этого необходимо подтвердить родственные связи и предоставить документы, подтверждающие инвалидность родителей.

Для этого необходимо подтвердить родственные связи и предоставить документы, подтверждающие инвалидность родителей. Уход за больными родителями без установленной инвалидности. Военнообязанный может получить отсрочку при предоставлении медицинского заключения о необходимости такого ухода.

В последнем случае человек должен быть нетрудоспособным, и его состояние здоровья должно требовать постоянного ухода.

Если у обоих родителей III группа инвалидности, и за ними некому ухаживать, кроме единственного сына, это также может стать основанием для отсрочки.

Процедура оформления отсрочки

Чтобы получить отсрочку на основании ухода за родителями, следует обратиться к врачебно-консультативной комиссии (ВКК). Она созывается по месту регистрации в медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с врачом.

Для этого нужно:

пройти обследование состояния здоровья родителей;

обратиться к семейному врачу;

инициировать заседание ВКК, которая оценит состояние родителей и подтвердит необходимость постоянного ухода.

После получения соответствующего заключения, подтверждающего потребность в уходе, мужчина может официально подать заявление и документы в ТЦК для отсрочки от мобилизации, ссылаясь на здоровье родителей.

Напоминаем, что отсрочку дают по другим семейным обстоятельствам. Не могут мобилизовать граждан, которые:

имеют ребенка в возрасте до 18 лет, если другой родитель умер, лишенный родительских прав, или признан пропавшим без вести;

воспитывают не менее одного несовершеннолетнего ребенка самостоятельно;

воспитывают ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

воспитывают ребенка с тяжелым заболеванием;

содержат совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

опекают ребенка, который до усыновления был сиротой или лишенной родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

имеют супругу с инвалидностью I либо II группы.

Также освобождаются от мобилизации мужчины, имеющие на иждивении трое и более детей в возрасте до 18 лет (за исключением тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов).

Ранее "Телеграф" писал, как многодетному отцу получить отсрочку от мобилизации. Для начала необходимо собрать пакет определенных документов.