Уход за родителями с инвалидностью 3 группы: как получить отсрочку от мобилизации

Для подтверждения постоянного ухода необходимо собрать определенные документы

По уходу за родителями с инвалидностью можно оформить отсрочку от мобилизации. Однако есть нюансы для людей, ухаживающих за родственником с 3 группой инвалидности.

Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Согласно пункту 9 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сын может получить отсрочку только при оформлении постоянного постороннего ухода.

Какие документы нужны

Для оформления отсрочки необходимо лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с пакетом документов:

копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности матери/отца или заключение ВВК о необходимости ухода;

документы, подтверждающие осуществление ухода (акт или заключение социальных служб о назначении наблюдателем);

свидетельство о рождении.

Важно отметить, что о наличии других родственников у матери с инвалидностью 3 группы закон позволяет получить отсрочку при условии, что именно сын осуществляет уход и предоставляет соответствующие подтверждающие документы. Наличие других родственников не влияет на право на отсрочку, если обязанность по уходу выполняет военнообязанный сын.

Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины, которые заботятся о ребенке с инвалидностью. В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:

родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет – это касается не только биологических родителей, но и опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей;

люди, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы – независимо от возраста ребенка;

родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности, при наличии соответствующего медицинского заключения.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторым отсрочку от мобилизации продолжают автоматически. Пока только три категории украинцев имеют такую возможность.