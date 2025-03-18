Уход за родителями с инвалидностью 3 группы: как получить отсрочку от мобилизации
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Для подтверждения постоянного ухода необходимо собрать определенные документы
По уходу за родителями с инвалидностью можно оформить отсрочку от мобилизации. Однако есть нюансы для людей, ухаживающих за родственником с 3 группой инвалидности.
Об этом подробнее рассказали юристы компании "INSEININ". Согласно пункту 9 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сын может получить отсрочку только при оформлении постоянного постороннего ухода.
Какие документы нужны
Для оформления отсрочки необходимо лично обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с пакетом документов:
- копию медицинского заключения МСЭК об инвалидности матери/отца или заключение ВВК о необходимости ухода;
- документы, подтверждающие осуществление ухода (акт или заключение социальных служб о назначении наблюдателем);
- свидетельство о рождении.
Важно отметить, что о наличии других родственников у матери с инвалидностью 3 группы закон позволяет получить отсрочку при условии, что именно сын осуществляет уход и предоставляет соответствующие подтверждающие документы. Наличие других родственников не влияет на право на отсрочку, если обязанность по уходу выполняет военнообязанный сын.
Напоминаем, что не подлежат мобилизации мужчины, которые заботятся о ребенке с инвалидностью. В соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку могут получить:
- родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет – это касается не только биологических родителей, но и опекунов, попечителей, приемных родителей и родителей-воспитателей;
- люди, содержащие совершеннолетнего ребенка с инвалидностью 1 или 2 группы – независимо от возраста ребенка;
- родители, которые ухаживают за ребенком с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности, при наличии соответствующего медицинского заключения.
Ранее "Телеграф" писал, что некоторым отсрочку от мобилизации продолжают автоматически. Пока только три категории украинцев имеют такую возможность.