Еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+": кого это касается

Новая функция уже доступна

Люди с инвалидностью в Украине могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение "Резерв+". Даже если у них нет пенсионного удостоверения.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко. Она объяснила, как мужчинам с инвалидностью оформить отсрочку онлайн.

Достаточно зайти в "Резерв+" и выбрать свою категорию — система автоматически подтянет необходимые данные из Единой информационной системы социальной сферы (ЕИССС).

Черногоренко отметила, что обновлять приложение не нужно, функция уже доступна.

Что делать, если данных нет в системе

Следует обратиться в Управление соцзащиты по месту жительства. Взять с собой оригинал документа об инвалидности и паспорте.

"Мы работаем над тем, чтобы у "Резерв+" были все виды отсрочек, и бумаги ходили за человеком, а не человек – за бумагами", – подчеркнула замминистра обороны.

Адвокат Дарья Тарасенко рассказала, какие категории военнообязанных могут оформить отсрочку от мобилизации через "Резерв+". Она также объяснила условия, при которых это возможно.

Отсрочки доступны онлайн людям с инвалидностью – независимо от группы и наличия пенсии. Также мужчинам, которые содержат троих и более детей младше 18 лет, но при условии:

он записан отцом в свидетельствах о рождении; дети зарегистрированы в ЗАГС (если свидетельство выдано за границей, система не сможет подтянуть данные);

все трое детей имеют одну мать;

мужчина состоит в браке с матерью детей.

Кроме того, оформить отсрочку в "Резерв+" могут студенты, если их обучение соответствует данным в ЕГЭБО и последовательность получения образования не нарушается.

В других случаях оформить отсрочку через "Резерв+" невозможно – нужно подавать документы в бумажном виде, отметила Дарья Тарасенко.

Ранее "Телеграф" писал, что 16 категорий украинцев не подлежат мобилизации. Кто получит отсрочку от призыва с 1 апреля.