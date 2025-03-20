Взяли электронное направление на ВВК, но не пошли на медосмотр. Как накажут за такое

Сгенерировать такое направление может каждый военнообязанный украинец

В "Резерв+" можно подать запрос на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК). Однако если после получения электронного направления военнообязанный не появляется на медосмотр в установленный срок, это может привести к серьезным последствиям.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. По информации министерства, если мужчина получил электронное направление, он должен явиться на ВВК в течение 14 дней после назначенной даты.

"Если военнообязанный сам желает пройти ВВК, но не появился, направление в "Резерв+" остается актуальным в течение 15 дней от назначенной даты осмотра. После этого запрос нужно подать повторно — и в приложение поступит направление с теми же или обновленными деталями", — говорится в сообщении.

Неявка в этот срок считается нарушением правил воинского учета, за что предусмотрена административная ответственность. Согласно законодательству, на военнообязанного могут наложить штраф от 17 до 25 тысяч гривен.

В Министерстве обороны отметили, что воспользоваться сервисом могут все военнообязанные — как добровольно желающие пройти медосмотр, так и получившие бумажную повестку на ВВК. Для этого достаточно подать запрос в "Резерв+".

Напомним, что украинцы, которые планируют подписать контракт с Вооруженными Силами Украины, смогут самостоятельно выбрать место прохождения медкомиссии. Это стало доступным после обновления приложения "Резерв+".

Ранее медицинское освидетельствование было привязано к месту учета, что создавало значительные неудобства для проживающих в другом регионе. Теперь контрактники смогут выбрать одну из трех опций:

по месту учета — по-прежнему;

по месту жительства — для удобства проживающих в другом регионе;

на базе будущей воинской части – для тех, кто уже определился с местом службы.

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