Некоторые потеряли отсрочку. Кого могут мобилизовать в апреле

Это касается студентов, многодетных отцов и других

Отсрочку от мобилизации можно получить только при определенных условиях. В 2025 году некоторые категории украинцев больше не имеют гарантий, что их не призовут.

"Телеграф" рассказывает подробнее, кто уже не сможет оформить отсрочку. Изменения касаются некоторых студентов.

Теперь они могут получить отсрочку только в случае обучения по дневной или дуальной форме. И также при последовательном получении образовательного уровня. Если же мужчина получает второе или третье высшее образование, у него больше нет оснований для освобождения от мобилизации.

Многодетные родители и отцы-одиночки

Также под призыв могут попасть отцы троих несовершеннолетних детей, если у них есть долги по алиментам. Задолженность автоматически лишает такого человека права на отсрочку, даже если он официально удерживает детей.

Быть мобилизованными могут отцы-одиночки, если мать детей не умерла, пропала без вести, не лишена родительских прав и не отбывает наказание.

Уход за больным человеком

Теряют отсрочку и мужчины, которые ухаживают за людьми с инвалидностью 1-2 группы, если речь идет не об их родителях, а, например, о родственниках жены.

Родственники погибших военных

Раньше освобождение от мобилизации имели и сводные братья погибших военных. Однако с 2025 года отсрочка доступна только для родных и неполнородных братьев и сестер погибших или без вести пропавших защитников.

Бронь от мобилизации

Кроме того, больше не действует автоматическая отсрочка для работников предприятий и организаций Министерства обороны. Теперь им придется проходить процедуру бронирования через военкоматы.

Такие изменения в мобилизационных правилах в 2025 году означают, что даже те, кто раньше имел законное право на отсрочку, теперь могут получить повестку.

Ранее "Телеграф" писал, что еще больше мужчин смогут получить отсрочку в "Резерв+". Это касается людей с инвалидностью, даже если у них нет пенсионного удостоверения.