Нужно ли сообщать ТЦК о своем трудоустройстве

Юрист объяснил, как сообщить об изменении личных данных дистанционно

Военнообязанные граждане, которые сменяют место работы, обязаны сообщать об этом территориальный центр комплектования (ТЦК). Однако не только сам работник должен выполнить это требование – предприятия также обязаны передавать соответствующую информацию.

Об этом рассказал адвокат Юрий Айвазян на портале "Юристи.UA". По его словам, уведомления в ТЦК должны подавать обе стороны – и работодатель, и военнообязанный работник.

"Предприятие должно уведомить ТЦК о принятии вас на работу. Однако правила воинского учета содержат ту же норму и в отношении военнообязанного", — отметил юрист.

Как военнообязанный должен уведомить ТЦК

Специалист советует лично обратиться в территориальный центр комплектования в течение недели после трудоустройства. Однако, если такой возможности нет, можно отправить заявление по почте.

В заявлении следует указать смену рабочего места и объяснить, что из-за отсутствия быстрой записи в электронную очередь вы выполняете правила воинского учета и информируете ТЦК об изменении персональных данных.

Напоминаем, что в течение семи дней призывники, военнообязанные и резервисты должны уведомлять ТЦК об изменении личных данных. Это касается информации о:

семейном о положении;

об адресе проживания (нахождение)

номерах телефона;

адресе электронной почты (при ее наличии),

получение образования;

получение новой должности.

За нарушение правил воинского учета предусмотрена административная ответственность. Однако применение штрафа зависит от наличия или отсутствия соответствующей информации в государственных реестрах.

Ранее "Телеграф" писал, как полиция разыскивает мужчин, которые уклоняются от мобилизации. Правоохранители устанавливают местонахождение таких лиц и доставляют их в ближайший ТЦК для выяснения обстоятельств.