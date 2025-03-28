Как привлечь деньги у общины – итоги Украинского Женского Конгресса в Черкассах

Женщины в Украине берут на себя невероятные лидерские роли – как в политике, так и в бизнесе. Однако есть над чем работать

Финансовая грамотность, привлечение донорских денег для развития общин, дополнительные экономические возможности, предоставляемые государством. Практические кейсы по этим темам были обсуждены на Украинском Женском Конгрессе, состоявшемся 28 марта в городе Черкассы.

По словам соучредительницы Украинского Женского Конгресса, вицеспикеры Верховной Рады Украины Елены Кондратюк, региональное измерение – очень важное для УЖК: "Нам необходимо говорить о роли женщины не только на общегосударственном уровне, но и на региональном. Мы уже видим изменение общественной парадигмы из-за новых функций и новых роли женщин. в оплате труда, принятии решений".

Как государство помогает регионам в привлечении средств международных партнеров на восстановление, рассказала Первая заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум. Она привела подтверждающие статистические данные – при участии женщин восстановление эффективнее.

"У нас сегодня есть 3 области, где на уровне сельских и поселковых общин более 50% женщин. Это Ивано-Франковская, Закарпатская и Запорожская области. И те общины, где на местном уровне больше депутаток-женщин, подаются на помощь, выиграют и получают более 60-70% денег на восстановление", — добавила Алена Шкрум.

Своим опытом привлечения средств от иностранных партнеров в общину поделилась заместитель Куяльницкого сельского головы по экономическим вопросам София Ходюк. При содействии программы ПРООН в ее общине разработали План восстановления и впоследствии попали в десятку получивших помощь пилотных общин.

"Были определены ключевые направления: развитие малого и среднего бизнеса; энергоэффективные меры; безопасность общества. Мы привлекли большое количество женщин к реализации этих проектов", — похвасталась София Ходюк.

О разных возможностях для лидерства женщин рассказала депутат Черкасского областного совета, Председатель Совета развития общин благотворительного фонда "МХП-Громади" Татьяна Волочай.

"Наш опыт показал: если женщин поддерживать, то они начинают внедрять качественные инициативы, влиять на развитие общин!" – считает Татьяна Волочай.

О том, как из бьюти-сферы переквалифицироваться в успешную фермерку, рассказала основательница Семейной эко-фермы "МК Перепілочка" Маргарита Козаченко. Своим успехом она обязана поддержке женщин, а также грантовым программам, в том числе от "МХП-Громади". Развивая свой бизнес, Маргарита получила квалификацию водителя грузовиков, трактора и комбайна.

Сабин Фрейзер Гюнеш, Представитель ООН Женщины в Украине, во время Украинского Женского Конгресса в Черкассах отметила важность дальнейшей поддержки женских организаций:

"Женщины в Украине берут на себя невероятные лидерские роли – как в политике, так и в бизнесе. Но все еще существует потребность делиться опытом и учиться друг у друга, а также формировать солидарность".